En cada edición de Gran Hermano, los momentos de tensión, los conflictos y los comentarios desafortunados suelen acaparar la atención tanto dentro como fuera de la casa. La convivencia forzada, las cámaras las 24 horas y la exposición constante llevan a que los participantes, muchas veces, se vean envueltos en situaciones polémicas que trascienden lo televisivo.

Esta semana no fue la excepción. Un comentario emitido durante una discusión dentro del reality generó un fuerte revuelo en redes sociales y provocó indignación en miles de televidentes, especialmente en un país vecino. La repercusión fue tal que incluso el conductor del programa, Santiago del Moro, se vio obligado a referirse al tema en plena gala.

Lo que parecía una simple pelea por cuestiones cotidianas en la casa derivó en una controversia inesperada. A partir de ese momento, el debate sobre los límites del humor, el respeto y la sensibilidad colectiva volvió a instalarse con fuerza.

El escándalo por la frase de Eugenia Ruiz, participante de Gran Hermano 2025 (Telefe), que generó indignación en Uruguay, sigue dando de qué hablar. El conductor del reality, Santiago del Moro, se refirió a la controversia que se desató tras la mención de la tragedia de los Andes, un comentario que en redes sociales fue ampliamente criticado.

QUÉ DIJO DEL MORO SOBRE EL COMENTARIO DE EUGENIA

Este domingo por la noche, durante la gala del programa, Del Moro calificó el comentario de Eugenia como un “chiste fuera de lugar”, y expresó que la participante no tenía la intención de herir a nadie. “Me parece que no está en ella querer herir. El día que salga va a pedir disculpas”, dijo el conductor, dejando en claro que el comentario hecho por la santiagueña, aunque polémico, no fue realizado con mala intención.

La polémica comenzó hace menos de una semana, cuando en una discusión con su compañero de reality, Santiago “Tato” Algorta, Eugenia Ruiz hizo una comparación de muy mal gusto, al referirse a la tragedia de los Andes.

En medio de un conflicto sobre la comida en la casa, Eugenia expresó: “Me pasa lo de ‘Viven’ en el avión y tengo miedo de quedarme con vos, porque me vas a querer comer”. Este comentario hizo alusión al accidente aéreo ocurrido en 1972, cuando un avión uruguayo se estrelló en la Cordillera de los Andes, y los sobrevivientes se vieron obligados a recurrir al canibalismo para sobrevivir.

El comentario rápidamente generó una avalancha de reacciones en las redes sociales, especialmente en Uruguay, donde los usuarios expresaron su indignación. “Eugenia no te metiste con Tato solo, te acabas de meter con 3 millones de uruguayos”, comentaron algunos, visiblemente molestos por la referencia.

En relación a la situación, Del Moro expresó: “Digo esto porque molestó, y vale la pena el pedido de disculpas que seguramente las va a dar ella el día que salga”. El conductor también aclaró que Eugenia probablemente no tenía la intención de hacer daño, sino que se trató de “una humorada” que, aunque común en algunas personas, terminó causando un fuerte revuelo debido a su sensibilidad.

A pesar de la gravedad de la situación, Del Moro reiteró que Eugenia no deseaba hacerle daño a nadie y que pronto rectificará su comentario una vez que salga del programa. Sin embargo, la audiencia sigue dividida respecto a si la sanción más adecuada debe ser un pedido de disculpas o una acción más drástica.

QUÉ FUÉ LA TRAGEDIA DE LOS ANDES

El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que trasladaba a 45 personas,entre ellos, jugadores del equipo de rugby Old Christians, se estrelló en plena cordillera de los Andes. Había partido desde Montevideo rumbo a Santiago de Chile, pero nunca llegó a destino.

El impacto fue brutal: el avión perdió las alas y la cola, y el fuselaje se deslizó más de 700 metros hasta quedar atrapado en la nieve. Doce personas murieron en el acto. El resto, varado a casi 4.000 metros de altura, comenzó una lucha por la vida que duraría más de dos meses.

SOBREVIVIR EN EL INFIERNO BLANCO

Tras ocho días, los sobrevivientes escucharon en una radio —que ellos mismos lograron reparar— que la búsqueda había sido cancelada. Las autoridades los daban por muertos. Aislados, sin comida ni agua, y con temperaturas que rozaban los 30 grados bajo cero, enfrentaron lo imposible.

Agotadas las provisiones, recurrieron al recurso más desesperado: comieron los cuerpos de quienes habían muerto en el accidente o por el frío. Lo hicieron sin orgullo, pero con la firme convicción de que era su única opción. “¿A qué sabe la carne humana? A vida”, diría años más tarde Pedro Algorta, uno de los sobrevivientes.

EL RESCATE QUE CONMOVIÓ AL MUNDO

Cuando entendieron que nadie vendría a buscarlos, Nando Parrado y Roberto Canessa emprendieron una travesía épica: caminaron durante diez días, cruzando montañas, hasta encontrar a un arriero chileno, Sergio Catalán. Sin voz para gritar, le pasaron una nota dentro de una botella.

Ese mensaje desencadenó el rescate. El 22 y 23 de diciembre, 72 días después del accidente, helicópteros rescataron a los 14 que aún aguardaban en la montaña. En total, 16 personas sobrevivieron.

LA HISTORIA EN CINE: LA SOCIEDAD DE LA NIEVE

En 2023, la tragedia volvió a cobrar fuerza con el estreno de La sociedad de la nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona. La película, basada en testimonios reales, destacó no solo la crudeza de la experiencia, sino también aspectos poco conocidos, como el deterioro físico extremo que sufrieron: algunos comenzaron a orinar en color negro por la falta de agua y alimento.

Los sobrevivientes enterraron a sus compañeros cerca del lugar del accidente y erigieron un altar con una cruz y una inscripción que dice: “El mundo a sus hermanos uruguayos. Cerca, oh Dios de ti”.

La tragedia de los Andes no solo fue una de las mayores gestas de supervivencia de la historia, sino también una profunda lección sobre la vida, la fe y el límite humano.