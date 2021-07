Piñón Fijo confesó lo que mal que se sintió cuando revelaron una foto suya sin maquillaje

El pasado miércoles por la noche, el conductor y artista Jey Mammon compartió la visita en su programa de un invitado especial: Piñón Fijo. El payaso cuyo recorrido es reconocido a nivel nacional, se lo vio disfrutar de una entrevista divertida, donde habló de su trabajo y también recordó muchas anécdotas.

Una de las anécdotas en muy particular, trataba de la historia de un hombre que viralizó una imagen de su rostro sin el maquillaje colorido, su sello personal y profesinal.

El conductor de Los Mammones le dijo a Piñón: “es interesante esto de tu identidad, porque vos sos Piñón Fijo y punto pero hay gente que ha intentando develar quién sos, sacarte la máscara”.

Fabián Alberto Gómez, el verdadero nombre del payaso, asintió y recordó un episodio en el que no la pasó nada bien.

“Una vez en el Sur, en Tolhuin, había un panadero que tenía una obsesión muy grande con Graciela Alfano, tenía empapelado el local con fotos de ella, pero parece que después tuvo problemas con la mujer y metió imágenes de otros famosos para matizar un poco. Yo fui en el 2002 y era muy paradigmática aquella panadería, iban turistas y todo. Alguien le dijo que yo era Piñón y me pidió una foto. Pero yo le dije, porque no estaba maquillado, que no le iba a servir a él ni me iba a servir a mí ”, comenzó a relatar.

Más allá de la advertencia, ante la insistencia del comerciante, Piñón terminó aceptando: “Le dije 'esto queda entre nosotros' y me dijo que sí. Pero, a la semana, me empezaron a llegar fotos de gente que pasaba por ahí y me decían 'ey, te conozco sin maquillaje' ”. O sea, me saqué una foto sin maquillaje y el panadero la puso en la pared de su local ”.

Más allá de ese mal momento, el animador infantil contó que lo que ocurrió con el comerciante fue casi una excepción: “En general me pasó de tener una complicidad muy linda con los adultos, porque no es por mí el planteo, sino por la magia de un personaje que le gusta a sus niños. Todos lo entendieron ... menos el panadero ”, dijo entre risas.

En otra parte del reportaje, se refirió al origen de uno de sus hits más conocidos “Nene, dejá el chupete”, del disco "Con las alitas arriba", cuya letra dice: “Hace un tiempo un muchacho llamado Chocho chocho antes del año comenzó a hablar del lado del chupete / se fue marchando oioioi y sin dar muchas vueltas le dijo chau ”.

Reveló que se inspiró en la renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez a la vicepresidencia en 2000 para escribir la letra, y que cuando nombra la palabra “Chupete” en realidad hace alusión al apodo que tenía el presidente entonces Fernando De la Rúa .

"Lo que pasa es que se dieron justo unas coordenadas en la coyuntura de nuestra historia, que es tan rica. Cuando se fue 'Chacho' del Gobierno, había gente que me decía: 'tenés una canción de la mamadera, otra del cepillo de dientes, y te hace falta una del chupete ”, argumentó con mucho humor.

Entre otras historias, en la entrevista se refirió a sus comienzos como mimo en su Córdoba natal, sus primeros trabajos, el día que salió vestido de payaso a correr a un grupo de ladrones que le intentó robarle el estéreo de su camioneta y hasta el origen de su amistad con Pedro Aznar.

Con información de TN