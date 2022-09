Shakira enfrentará un juicio en Barcelona por un presunto fraude fiscal. Solicitaron más de ocho años de cárcel y una multa de alrededor de 24,5 millones de dólares para la cantante colombiana, que se encuentra acusada de defraudar 14,5 millones de euros al fisco español entre 2012 y 2014, según informó la prensa internacional.

La cantante se declaró inocente, y dijo estar dispuesta a ir a juicio. "Estas son acusaciones falsas", afirmó Shakira en una entrevista publicada el 21 de septiembre por la revista Elle, donde dijo tener "la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día".

Shakira acusa al fisco español de recurrir "a una campaña de prensa lasciva para tratar de influir en las personas y ejercer presión en los medios junto con la amenaza de daños a la reputación para forzar acuerdos de conciliación".

"Es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no solo con personas conocidas como yo, o Cristiano Ronaldo, Neymar, Xabi Alonso y muchos más, sino que también sucede injustamente con otros contribuyentes anónimos", agregó la cantante.

Según la información publicada por Minuto Uno, la Fiscalía acusa a Shakira de haberse servido de un "entramado societario" creado años antes para no tributar en España en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, pese a que ya residía en el país más de los 183 días al año que estipula la ley. Por ello, pide para la cantante penas de más de ocho años de cárcel y el pago de una multa de unos 24 millones de euros.

El escrito llegó dos días después de que los abogados de la cantante de 45 años anunciaran que habían rechazado un pacto con la Fiscalía y que pretendían ir a juicio. "Con el pleno convencimiento de su inocencia, Shakira no acepta un acuerdo" con la Fiscalía y "decide seguir adelante" con el proceso, señalaron sus representantes legales en un comunicado donde agregaron que la artista está confiada en "que la justicia le dará la razón".

Tras denunciar "un total atropello a sus derechos", la intérprete de "Waka Waka" o "Las caderas no mienten" afirmó en el comunicado que "la fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en giras internacionales y en 'The Voice'", el programa televisivo estadounidense en el que fue jueza, en un período en el que "aún no era residente en España".