Peter Lanzani protagonizará una película sobre Luca Prodan: también debutará como director

Peter Lanzani se encuentra en el auge de su carrera como actor, y en las últimas horas se conoció que el artista también debutará en su faceta como director de cine.

El reconocido actor participará de la dirección de una película del ícono del rock argentino de los 80: Luca Prodan. Pero también, será el encargado de darle vida al aclamado personaje.

Los productores ejecutivos del film serán el argentino Armando Bo y Luis Ortega.

La biografía recorrerá los primeros años de Prodan, figura extraordinaria del rock argentino de los 80, educado junto al rey británico Carlos III en el internado Gordonstoun de Escocia.

También su rol como ejecutivo de Virgin Music en Londres, la fundación de Sumo, el suicidio de su hermana Claudia, etc. Se retratarán los inicios de la primera banda de Prodan: The New Clear Heads. Su nombre se trató de un juego de palabras que resumía un momento histórico relacionado al miedo al armagedón nuclear en Europa.

Cuando Prodán llegó a Argentina en 1981, había desarrollado dos adicciones: la ginebra y la heroína. La combinación lo dejó muerto en 1987 a la edad de 34 años.

Lanzani co-dirigira la película con Martín Fisner. Además, Lanzani escribirá el guión con Rodolfo Palacios, Sergio Olguín y Fisner.