Patricia Sosa hace tres semanas sufrió un extraña sensación en el corazón que le indicó algo malo en su salud. De inmediato se dirigió a la Fundación Favaloro y debieron operarla de forma urgente.

La cantante está fuera de peligro y está recuperándose de la operación, ya se encuentra presenciando ensayos y también habló en los medios televisivos. En los últimos días, mantuvo una comunicación con el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en América Tv.

"Tuve como dos episodios feos. Uno manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego. Fuerte, fuerte, me maree mucho, mucho, mucho, esperé que se me pase y llegué a mi casa como pude, con un susto bárbaro, llamé al cardiólogo, me atendieron desde la mañana hasta la tarde en la Fundación Favaloro, viendo qué podía ser, los estudios salieron perfectos pero me dejaron un Holter 24 horas. Cuando estaba volviendo a casa me sucedió otra vez y pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, se llama arritmia auricular, en la parte eléctrica. No entiendo mucho", indicó Patricia a Rodrigo Lussich.

Sosa explicó que los médicos le dieron "un antiarrítmico" pero que finalmente la solución era la operación. Si bien los profesionales que la asistieron le indicaron que podía operarse en marzo, abril, a través de un "cateterismo" decidió hacerlo ahora. "Me hicieron los estudios y hoy hace quince días que ya me operé", manifestó.

Las arritmias supraventriculares o "auriculares", ocurren cuando se acelera la frecuencia cardíaca a partir de impulsos eléctricos anormales que se inician en la aurícula o alrededor del nodo AV, el tejido que se encuentra entre las aurículas y los ventrículos.