CAPITAL FEDERAL - Visitas virtuales guiadas, videos con expertos, publicaciones de análisis, y colecciones digitales son algunas de las iniciativas que instituciones han desarrollado para que cualquiera, en épocas de coronavirus o no, tenga acceso al arte y pueda combinar sus actividades con ocio y cultura. Google Arts & Culture, o Google Art Project, nació en el 2011 y cuenta con un archivo de más de mil museos, como el Tate Britain de Londres, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y el Getty de Los Ángeles.

Su página se divide en varias secciones, dentro de las cuales destacan los artículos (desde quién era Georgia O’Keeffe y la historia detrás de las modelos de Manet, hasta información sobre el Templo Dorado en Amritsar, India), el street view de construcciones alrededor del mundo (como el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y Machu Picchu en Perú), y el Art Zoom, donde se pueden observar, en alta definición, detalles de pinturas que podrían pasar desapercibidos durante una visita física.

Google Arts & Culture es una iniciativa que mantiene conectado al mundo a través de experiencias culturales inmediatas. Se puede observar arte tailandés contemporáneo en el MOCA de Bangkok, leer el diario de Frida Kahlo gracias al Museo Dolores Olmedo de la Ciudad de México, y ver la piedra Rosetta en el British Museum de Londres. Artes visuales, deporte, moda, arquitectura, historia, y naturaleza se encuentran al alcance de todos.

La página y su aplicación, que por un momento durante el 2018 se convirtió en la app más descargada de App Store, fueron alabadas por varios artículos y críticos como una manera de democratizar el arte y un proyecto que ayuda a personas “normales” a verse reflejados, de acuerdo a The New Yorker. Amit Sood, presidente de Google Arts & Culture, dijo a Bloomberg Technology que, al crecer en Bombay, India, veía el arte como “una experiencia elitista, y algo que no era para mí o mi tipo de personas”. Agregó que “si uno quiere llegar a personas como yo, o como solía ser antes, tienes que encontrar una razón para que ellos quieran engancharse”.

En España, uno de los países con más casos confirmados de coronavirus, el Museo del Prado comenzó la iniciativa #PradoContigo, en donde cualquiera que visite la página web del museo tendrá acceso a visitas de manera virtual. De acuerdo a MERCA2, el proyecto, que surgió la semana pasada, ha acumulado más de medio millón de usuarios. En Italia, los museos del Vaticano reciben más de seis millones de visitas al año. Para ofrecer una experiencia digital, el museo se puede recorrer de manera virtual y así observar los enormes murales y salas como la Capilla Sixtina y su mural, El Juicio Final de Michelangelo. El Louvre en París es el museo más visitado en el mundo gracias a su amplia colección pero, sobre todo, gracias a la pintura de Leonardo da Vinci: la Mona Lisa. Uno la puede ver, junto con miles de cuadros más y su colección de antigüedades egipcias, en visitas guiadas, videos, y vistas de 360 grados, sin los tumultos de gente en la página web del museo.

Nueva York, la metrópolis más grande de Estados Unidos, se ha convertido en el epicentro de la epidemia de COVID-19 en el país. Sus museos, el Guggenheim y el Museo de Arte Metropolitano, ofrecen visitas basadas en la realidad virtual y videos, como el The Met 360° Project o el acceso gratuito a una colección digital de más de 200 libros y mil 700 obras, para que cualquiera pueda recorrer y observar el arte y la arquitectura reconocida de ambas instituciones. Se puede visitar The Met Breuer, The Temple of Dendur, The Met Cloisters, The Charles Engelhard Court, Arms and Armors Galleries y más.

En México, el Museo Nacional de Antropología es el museo más visitado en el país. Durante su recorrido virtual se puede observar su amplia colección de artefactos prehistóricos de todas las regiones de México. Además, el Museo Nacional de Historia y el Templo Mayor ofrecen la posibilidad de ver y conocer arte, historia, y arqueología.

Además del Uffizi en Florencia, el Tate Modern en Londres, el Museo d’Orsay en París, y el Rijksmuseum en Ámsterdam, hay construcciones, parques nacionales, y zoológicos que también se pueden visitar de manera virtual. El parque nacional de Yosemite, en California, que se mantiene abierto por la temporada, se puede recorrer y con sonido. La Gran Muralla China, con más de 2 mil años y 4 mil 800 kilómetros, ofrece un tour virtual de sus secciones más visitadas. El parque nacional de Yellowstone, en Wyoming, tiene un recorrido donde se pueden observar sus cañones, géisers, y aguas termales. Por último, el zoológico de San Diego, conocido por sus hábitats naturales, sin jaulas y al aire libre, ha colocado transmisiones en vivo para admirar a pingüinos, koalas, chimpancés, y más.