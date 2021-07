Yanina Latorre hizo un comentario que fue duramente repudiado en las redes sociales. "El problema no es los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa 7 días. El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate y lo comparte, es la verdad, chicos", lanzó la mediática.

Latorre le estaba contestando a Florencia de la V desde Miami, Estados Unidos, por la crítica que ella le hizo a causa de su reclamo al gobierno de Alberto Fernández para que los ciudadanos argentinos varados en el exterior puedan regresar al país.

Inicialmente, Yanina cuestionó a la actriz por haber hecho hincapié en su look de entrecasa que siempre tiene en las stories de Instagram en las que hace contundentes descargos, pero luego contó lo que le tocó vivir a Diego Latorre en su vuelta a la Argentina.

"Una mina que habla de contenido como yo y hablar de luz, pijama. Hay otro que me trata de psiquiátrica. No entendieron nada. Ponen un tape y son cuatro boludas juntadas a la tarde a tomar el té, no saben de qué va el programa y cada una dice una pavada", sostuvo la panelista en Los Ángeles de la Mañana con respecto al nuevo ciclo de Karina Mazzocco.

Latorre reiteró su crítica al multitudinario festejo en el Obelisco tras al consagración de la Selección Argentina en la Copa América 2021. "Se puede frenar ese festejo, de la misma manera en la que te mandan cuatro gendarmes a ver a mi marido y a todo el mundo que vuelve de afuera. Cuatro ñoquis".

Yanina Latorre aseguró que su esposo cumplió con el aislamiento tras volver de Miami, y lanzó su polémica frase: "El problema no es los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa 7 días. El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate y lo comparte, es la verdad, chicos".

​Esos dichos fueron duramente criticados en las redes, especialmente en Twitter, dado que hay gente que vuelve del exterior contagiados con la variante delta del Covid-19 y no cumplen con el aislamiento obligatorio.

Para finalizar, la esposa de Diego Latorre cuestionó a Flor de la V y dijo que no critica la problemática de los varados debido a su cercanía con el oficialismo. "Es muy patético que porque se haya sacado una foto con Alberto Fernández la semana pasada se calle", sentenció.

