Luego de un intenso 2023, Pampita es una de las figuras más importantes de la televisión Argentina, tomó una drástica decisión en medio de la crisis económica del país.

En este sentido, la modelo visitó el programa de Mirtha Legrand y reveló que se va del país por un nuevo proyecto que tiene en Uruguay.

“Voy a estar en Uruguay a partir del 12 de marzo en Veo cómo cantas, en Teledoce. Voy a hacer un programa, así que nos vamos para Uruguay, a mediados de marzo estoy ahí”, comentó en la mesaza de Mirtha Legrand.

Pampita va a participar de un reality que se llama “Veo cómo cantas”. “Hola, Uruguay. Se viene un gran 2024 en Teledoce. Estoy feliz de ser parte de este exitoso formato, Veo cómo cantas, donde voy a ser una de las asesoras. Nos vamos a divertir mucho juntos, nos vemos pronto”, escribió la conductora en sus historias de Instagram.

'Veo como cantes' es el programa que la tendrá a ella como una de las protagonistas y su función será la de ser asesora. La apuesta que realizan desde el país vecino se inspiró en el reality coreano ‘I Can See Your Voice’, que es de donde tomaron la idea original.