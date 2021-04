BUENOS AIRES (ADNSUR) - “¡La educación es un tema crítico en una emergencia! Los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social”, expresó la conductora de "Pampita Online" en su cuenta de Twitter.

Uno de los primeros en cuestionar sus palabras fue Jorge Rial y ahora se sumó José María Listorti a las críticas por su mensaje: “A Pampita la quiero mucho, la aprecio un montón y la admiro. Entiendo que esté en contra de que se cierren las clases, pero venís de hacer un baby shower con 40 personas en tu casa”.

Bajo ese contexto, el conductor remarcó: “Tené un poquito de criterio en la vida. Si hacés un baby shower para 40 personas en tu casa y no querés que corten (la presencialidad en las clases)… digo, seamos un poco responsables. El baby shower puede esperar. No es fundamental, no es esencial y también es un foco de contagio”, cuestionó el conductor de "Hay que ver" sobre la actitud de la modelo.