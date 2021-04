CAPITAL FEDERAL - Carolina "Pampita" Ardohain aseguró que quiere un parto respetado y que ya tiene escrita su lista de condiciones. ”Soy muy pesada”, reconoció la conductora.

“Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas, porque soy una pesada”, explicó Pampita en su programa.

La conductora habló sobre si tendría a la beba en su casa: “No me animo. Me encantaría, es lindo que nazca en tu casa, divino, pero yo, por preservar la salud de la beba, siempre prefiero que esté contenida en un lugar donde está todo a disposición para cualquier cosa. Pero me encanta verlo, veo a otras mujeres que lo hacen y digo: ‘¡Wow, qué ídolas, qué bien, qué garra!’”, argumentó.