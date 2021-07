Pampita fue dada de alta y ya publicó una foto de su hija Ana

Radiante, luciendo un trajecito blanco y una sonrisa plena, Carolina Pampita Ardohain abandonó el Sanatorio Otamendi dos días después de haber dado a luz a la pequeña Ana. La modelo había tenido un parto natural, por lo que recibió el alta en la mañana del sábado y, en horas del mediodía, pudo volver a su hogar junto con su marido, Roberto García Moritán, y la recién nacida, que se encuentra en perfectas condiciones.

La beba, cuyo nombre recién se conoció al momento de su llegada al mundo, nació el jueves a las 9:30 horas, pesando 3,100 kg.

Su mamá había estado trabajando hasta el día anterior, cuando grabó su última participación en La Academia de ShowMatch. Y, tras una consulta con su obstetra, salió a caminar junto con su pareja por recomendación médica. “¿Será hoy?”, había escrito el empresario junto a las imágenes en las que se veía a la modelo paseando con la panza por las calles de Palermo.

Tras el parto y en diálogo con Pampita Online, su programa de NetTV en el que por unos días será reemplazada por Denise Dumas, Pampita explicó:

“Nació el día exacto en que se cumplían las 40 semanas. Fui a trabajar a La Academia, de ahí me fui a un control donde no tenia contracciones y no había ninguna expectativa de que naciera el mismo día. El doctor me dijo que me fuera a caminar porque tenia la panza altísima, así lo hicimos con Roberto, y luego quedé internada. Al principio pensábamos que podía nacer el fin de semana o el lunes, próximo”.

Sin embargo, tal como ella deseaba, la beba nació a las pocas horas por parto natural. Y todo fue registrado por las cámaras de Siendo Pampita, el reality que emitirá por Paramount+ y que mostrará cómo fueron los momentos finales del embarazo de la modelo hasta que Ana llegó a sus brazos.

Es más: en la salida del sanatorio, pudo verse a uno de los camarógrafos que la viene siguiendo desde hace días, registrando a la prensa agolpada para fotografiar a la niña.

Siempre activa en sus redes sociales, este viernes Pampita había compartido en su Página Oficial de Facebok la primera foto de la beba. Y, desde el momento en que dio a luz, se encargó de repostear en sus historias de Instagram todos los saludos y felicitaciones que le hicieron llegar sus amigos y familiares. Incluido, el que le dedicó Milagros Brito, madre de los hijos mayores de su esposo, Santino y Delfina, quien escribió: “Bienvenida Ani a esta familia llena de amor y respeto que cada día es más enorme”.

La empresaria también es madre de Asia, de su relación con Lisandro Borges, y Francesca, de su actual pareja con Agustín Garavaglia, quienes aparecen en la foto que compartió viendo a la beba a través del teléfono celular.

Cabe destacar que la modelo también recibió un tierno saludo de Eugenia La China Suárez, actual pareja de Benjamín Vicuña, con quien ella tuvo a Blanca (falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio.

La actriz, que ya era madre de Ruffina, con Nicolás Cabré, le dio a los hijos de Pampita otros dos hermanitos: Magnonia y Amancio. Y, dejando atrás los conflictos del pasado, desde su cuenta de Twitter la arrobó e hiló un corazón rojo, un osito, un moño rojo y un angelito, usando en emojies en lugar de palabras para expresar su felicidad por el nacimiento de Ana.