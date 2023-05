Pampita explotó de bronca y fulminó a Mar Tarrés tras ser escrachada en las redes sociales: "Busca fama"

En las últimas horas se ha generado una gran controversia en las redes sociales debido a una discusión entre Pampita y Mar Tarrés. La situación se agravó aún más cuando Mar Tarrés compartió una conversación privada entre ambas en un intento de hacerla pública y exponer a Pampita.

Durante la tarde de este jueves, Mar Tarrés hizo una publicación en su cuenta de Instagram en donde adjuntó una captura del momento en que le pide a Pampita una firma para solicitar la construcción de un hospital público veterinario.

“Caro, podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya”, ante lo cual Pampita respondió de forma concisa: “Hola, Mar. No puedo. ¡Beso!”.

"Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos dependen de nosotros. No sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle", se lee al comienzo del post de Mar Tarrés.

Seguidamente, agregó: "Hoy no solo Pampita me dijo que no y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo, o tiene contratos laborales que se lo impiden, pero ¿Qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir?", se preguntó.

Pampita por su parte no se quedó callada, y se descargó con contundencia, acusando a Mar Tarrés de querer buscar fama con su nombre: "Sos una busca fama. Sino no se entiende", empezó diciendo la modelo en los comentarios del post de la proteccionista animal. "Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota, que seguro te sale bien. Que pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí", continuó la pareja de Roberto García Moritán.

En esta misma línea, la mediática aseguró que es por la actitud de como Mar se toma las respuestas negativas hacia su proyecto por la que varios famosos no quieren apoyarla: "Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien. Yo me llevo una sorpresa", apuntó.

" Solo alguien muy mala persona publica una conversación privada para hacerle mal a otro", sentenció Pampita. Tras la repercusión que tuvo la respuesta de Pampita, Mar tuvo que eliminar su publicación de Instagram