(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Paloma Silberberg, expareja de Nico González, futbolista de la selección argentina y figura de la Juventus, reveló detalles estremecedores sobre la ruptura que puso fin a su relación de más de tres años.

En una entrevista exclusiva para el programa A la tarde de América TV, Paloma explicó cómo descubrió la infidelidad que marcó el fin de su vínculo con el futbolista.

Recién llegada a Argentina, Paloma intentó comunicarse con Nico al no encontrar el auto que debía esperarla en Ezeiza, el aeropuerto donde aterrizó. Tras varios intentos sin respuesta, decidió revisar las cámaras de seguridad instaladas en la casa que compartían en Italia, ya que, a pesar de que Nico había cambiado las contraseñas, ella aún tenía acceso a través de su cuenta de correo electrónico. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ