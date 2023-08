Pablo Granados se hizo la vasectomía y reveló detalles de su cruda experiencia

Pablo Granados fue noticia en las últimas horas debido a una decisión personal que compartió en las redes sociales con el objetivo de concientizar.

El humorista explicó cómo fue el proceso de su cirugía y enfatizó que en pleno 2023, este sigue siendo un tema tabú entre los hombres.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió detalles sobre el procedimiento y alentó a sus seguidores a hablar abiertamente sobre el tema. Granados utilizó un enfoque didáctico al utilizar objetos como una linterna, dos kiwis y dos huevos para ilustrar su explicación sobre el proceso.

“Me hice la vasectomía. Hoy, en 2023, todavía es un tema tabú entre los hombres, por eso hago este posteo. Muchachos, relajen, en serio. Es una boludés ¿Les explico? Vas al urólogo, le comentás tu inquietud, y él te pide los análisis prequirúrgicos. Ponen una fecha para la intervención y vas acompañado de alguien que te banque”, señaló en el reel.

Se conoció una grave acusación contra Aníbal Lotocki: "Mi experiencia con el fue..."

Además, también se encargó de explicar el proceso: “Entrás al quirófano, te duermen en un sueño profundo y hermoso. A los 40 minutos te despertás y no te duele nada. Te mandan a la habitación hasta que se te pase la anestesia y después te vas a tu casa”.

¿Escapada o casamiento?: El bombazo de un famoso actor sobre Milei y Fátima Florez

De hecho, se encargó de usar dos kiwis para demostrar y explicar cómo es el procedimiento al cual se sometió: “¿En qué consiste la vasectomía? En bloquear o cortar cada conducto deferente para que los espermatozoides no puedan llegar al semen. Como no pueden salir, se quedan en tus testículos y tu cuerpo los absorbe”.

Y, con el objetivo de despejar dudas, agregó que “vas a tener la misma cantidad de semen que antes, solo que no tendrás espermatozoides, por lo que no podrás embarazar a nadie. La vasectomía no cambia ni tus orgasmos ni la eyaculación, no afecta a tu nivel de hormonas, tu deseo sexual o tu capacidad de tener una erección”.

Por último, aseguró que “a la semana vas y te sacás los puntos, eso da un poquito de impresión, pero nada más. A los 45 días te hacés un espermograma, tenés que llevar tu semen para verificar que haya bajado la cantidad de espermatozoides. Si el porcentaje da 0%, a los 45 días te volvés a hacer otro para confirmar que no haya quedado ninguno escondido que te quiera dar una sorpresa”.