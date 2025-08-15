Pablo Echarri se pronunció sobre la controversia que surgió en el mundo del cine tras los comentarios de Guillermo Francella respecto a las películas financiadas por el INCAA. El actor no dudó en mostrar su desacuerdo con las declaraciones de su colega, quien recientemente lanzó el film Homo Argentum.

Durante una entrevista con Puro Show, Echarri cuestionó la opinión de Francella, quien había afirmado que “prefiere no mirar” ese tipo de producciones, argumentando que muchas de ellas no logran atraer espectadores.

En una charla con el canal de streaming Olga, Francella había expresado que “hay películas que ganan muchos premios, pero que el público ignora por completo. A veces no va nadie a verlas, ni siquiera los familiares del director”.

"Me alegro mucho de que la gente opine, que se exprese y que muestre su verdadero corazón y que trasluzca su pensamiento. Eso siempre es mejor saberlo, que no saberlo", comenzó a expresar Echarri.

"Yo siempre estuve en desventaja porque otros ocultaban lo que pensaban, me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo; al no ser comprendido, es minimizado", continuó Echarri.

"La discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Y creo que realmente se equivoca. Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante", agregó el actor.

"Lo que intenta generar es que esos creadores no puedan desarrollar su talento. Los nuevos directores de teatro han salido del off. Imaginemos por un minuto si lo único que existiera fueran películas populares, taquilleras; nuestra sociedad sería paupérrima y pobre. Por suerte es una opinión y no milita eso; si militara, sería más complicado. Nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más pequeños", concluyó Pablo Echarri.