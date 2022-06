Pablo Duggan se peleó al aire con una chica de 20 años y quedó ridiculizado en las redes sociales

La joven Delfina Wagner fue tratada como una heroína en las redes sociales por "ridiculizar" al periodista Pablo Duggan, quien la había objetado por tener poca edad y su manera de pensar.

Todo pasó al aire de C5N, cuando, en medio de un panel de discusión, Duggan dijo que los jóvenes no tenían la capacidad de referirse a algunos temas.

Ahí, se encendió la discusión, que en Twitter tuvo un segundo round, con miles de interacciones criticando y burlándose del periodista.

Y en distintos momentos del día, los dos fueron TT en Twitter.

"Es una falta de respeto para toda la juventud lo que está diciendo", lo frenó luego de su comentario.

"Le está faltando el respeto a todos los jóvenes. Porque no nacimos o no lo vivimos. ¿Cree que no lo puedo entender porque nací después?", insistió.

"Sí, lo creo", contestó Duggan convencido.

"Es una falta de respeto. Ofelia Fernández tampoco, que tiene mi edad y es legisladora, pero como piensa como usted no lo dice", golpeó.

"Ella sí, porque tiene un compromiso", dijo el periodista.

"Porque piensa como usted", le contrarestó en una discusión que podés ver acá completa.