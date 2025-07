Tras haber sido internado de urgencia por una descompensación mientras manejaba, Pablo Alarcón rompió el silencio y habló públicamente por primera vez sobre su estado de salud.

Cabe recordar que el pasado martes 22 de julio, el reconocido actor Pablo Alarcón protagonizó un accidente que encendió la alarma en la Ciudad de Buenos Aires. Según se supo, mientras conducía por la Avenida Córdoba y Concepción Arenal, del barrio de Palermo, se descompensó, perdió el control del vehículo.

En tanto, en el hehco intervino el SAME, y fue su titular Alberto Crescenti, quien confirmó el accidente. Según detalló, Alarcón fue rápidamente asistido por personal del sistema de emergencias, que lo estabilizó en el lugar y procedió a trasladarlo a un hospital porteño para una evaluación más profunda.

Si bien en un principio se habló con un posible accidente cerebrovascular (ACV). Los estudios médicos iniciales descartaron ese diagnóstico. En tanto, revelaron que sufrió un síncope.

En este contexto, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el actor contó todo lo que pasó. “Me colocaron un marcapasos después del episodio que sufrí. Me desmayé, algo que jamás me había pasado. Sentí que algo no estaba bien, intenté estacionar, pero no llegué a frenar del todo. Afortunadamente no choqué”, relató.

El actor explicó que ya se encuentra estable y que el dispositivo está funcionando correctamente: “No siento ninguna diferencia. Este aparato actúa cuando el corazón baja la frecuencia. Es como tener un bolsillo en el pecho que emite pulsos. Ayer llegó el marcapasos y hoy me lo implantaron. Estoy bien, leyendo, hablando por teléfono y con hambre… con muchas ganas de irme ya de la internación”, dijo.

Además, Alarcón expresó su entusiasmo por volver a los escenarios y retomar sus compromisos laborales junto a Claribel Medina: “Estoy con muchas ganas de volver a la gira con Claribel Medina. Vamos a viajar a La Pampa. El accidente fue el martes pasado, yo estaba bien, contento, y de repente ocurrió. Sentí que la cabeza se me iba, que se me cerraban los ojos. Por suerte, no venía ningún auto de frente”.

En cuanto al procedimiento quirúrgico, brindó algunos detalles sobre la intervención: “Duró entre una hora y media y dos horas. Salí de quirófano totalmente despierto. Lo que me pusieron es un dispositivo chiquito, de unos dos centímetros, que actúa cuando el corazón no responde. Le indica que tiene que reaccionar”.

DE QUE TRATÁ EL SÍNCOPE

Se trata de una pérdida súbita y transitoria de la consciencia, causada generalmente por una disminución temporal del flujo sanguíneo al cerebro. Durante un episodio sincopal, la persona puede desvanecerse, quedar inmóvil y con tono muscular reducido, presentar extremidades frías, pulso débil y respiración superficial. En algunos casos, pueden aparecer movimientos musculares involuntarios similares a una convulsión.

Previo al desmayo, es frecuente que el paciente experimente señales de alerta como mareos, visión borrosa, sudoración, náuseas o palidez. A diferencia de otros eventos neurológicos, el síncope suele resolverse de forma espontánea y rápida, permitiendo la recuperación total de la consciencia en pocos minutos.

QUIÉN ES PABLO ALARCÓN

Nació el 9 de septiembre de 1946 en Pellegrini, provincia de Buenos Aires, y es un reconocido actor argentino con una extensa trayectoria en teatro, televisión y espectáculos independientes. A lo largo de su carrera participó en recordadas producciones televisivas como Regalo del cielo, Mujercitas y Alta comedia. En 2006 formó parte del popular programa Bailando por un sueño, aunque fue el primer eliminado.

Formado con grandes maestros de la actuación en Argentina como Agustín Alezzo y Carlos Fernández, también completó su capacitación artística en el exterior, estudiando con el grupo Jean Lecoq y el legendario Living Theatre. En la actualidad, continúa perfeccionándose en canto, música y expresión corporal.

Además de su trabajo en la pantalla, Alarcón ha desarrollado una prolífica carrera teatral. Participó en más de 25 obras, entre ellas Drácula, El curioso incidente del perro a medianoche, Plaza Suite, La gaviota, Discurso de la servidumbre voluntaria, El cocinero (historia brutal de la comida) y El beso (de Kus). En varias de estas propuestas también se desempeñó como productor, director, autor o músico, demostrando una versatilidad artística que lo ha acompañado a lo largo de décadas.

