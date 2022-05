Ostrea, la galería de arte que nació en Rada Tilly y se presentará este año en el Mercado de Industrias Culturales 

"Pretendemos ser un grupo de experimentación independiente que llegue a la comunidad de diversas maneras, promoviendo y difundiendo el trabajo de artistas contemporáneos, traccionando proyectos, ideas e incertidumbres que necesitan ser concretadas", manifiesta en su página web el artista local Mariano Britos, creador de Ostrea.

Y agrega: "Hoy buscamos - entre artistas y gestores autoconvocados - establecer una fundación con el objetivo de construir un espacio propio en Rada Tilly que se integre al circuito cultural de toda la Patagonia".

En una entrevista en exclusiva con ADNSUR, Britos comentó que la idea de galería se originó a partir de esta falta de espacios de exhibición de arte.

"Sabía que había una pequeña galería en Comodoro, pero no en Rada Tilly hasta que se creó el Centro Cultural, pero eso fue mucho antes que Ostrea", cuenta Mariano. "En el 2000 instalamos el Café Cultural en Rada Tilly y ahí empezamos a hacer algunas muestras y después en el 2008 se hizo la feria 'Para eso si que tienes Gracia' en la Escuela 12, donde se presentó por primera vez Ostrea y llevé artistas para exponer. En ese mismo espacio hicimos varias muestras".

Mariano cuenta que se siente más cómodo en el rol de gestor que en el de artista. "Siempre tuve el espíritu de poder colaborar con otros artistas, que se pueden hacer trabajos en conjunto para poder mostrar arte", dice.

Aprendió fotografía desde muy chico, de la mano de su papá que era socio del club de fotografía de La Plata, ciudad que lo vio nacer. "Después, con mi hermano, aprendí a hacer laboratorio en blanco y negro y a trabajar de fotógrafo en eventos. Hasta que me mudé a Rada Tilly", cuenta.

"Hoy por hoy hago un montón de cosas y además uso mucho el celular para hacer fotos. Aunque no lo use como una fotografía de obra, me interesa a veces subir algunas cosas a las redes para no perder el objetivo, de lo que yo creo por lo menos", señala.

También recuerda su paso por el estudio de Teo Nürnberg y cómo fue ampliando su mirada sobre la fotografía y sobre el arte a través de seminarios o clínicas con referentes nacionales que llegaban a Comodoro.

"A través de Ostrea coordiné una clínica de arte que se llamaba Art Boomerang que la dirigía Daniel Fisher. Ahí vinieron una veintena de artistas de varios lugares. Estuvimos prácticamente dos años y medio haciendo esa clínica y después esa misma clínica derivó en algunas exhibiciones que hicimos grupales con otros artistas. Hicimos una en Trelew y otra en el Centro Cultural de Rada", recuerda.

Mientras tanto, en su casa hacía talleres de fotografía y acuarelas. "Después me invitó Cristina Querol - propietaria de la galería Distrito Uno de Trelew - y me propuso hacer un proyecto en conjunto de una muestra de artistas de Chubut. Se inauguró en Trelew y después vino a Rada Tilly: la montamos en el Centro de Jubilados. Eso estuvo bueno porque le llevamos una muestra de arte contemporáneo a los adultos mayores, algo que no suele suceder".

Además, el año pasado fue invitado a Puerto Madryn para presentar la Galería. "Fuimos con Irina Svoboda que tiene un proyecto que se llama Tuna, y ahí brindamos una charla junto a Roberto Echen, artista y director del Museo de Arte en Rosario. Pudimos generar un vinculo muy lindo con Roberto y este año me llamó para participar de MAPA, una feria de arte contemporáneo que se hace todos los años en la Rural de Buenos Aires".

En esa oportunidad Ostrea llevó una selección de artistas como: Maia Gattás Vargas, Nacho Iasparra, María Carla Romero y Charly Sosa gracias al apoyo de la Fundación Arte Móvil (FAM) y la curaduría de Irina. En MAPA se presentó la muestra Constelaciones Patagónicas: una serie de obras que tiene como punto de partida el territorio patagónico. Un espacio que permite, aún a pesar de su geografía mitificada -la cordillera, la nieve, las ballenas, etc.- dar lugar a la experimentación y a la exploración. Lo ficticio, la mentira, lo monstruoso y lo artificial como mundos posibles.

POR QUÉ OSTREA

Ostrea es un género de moluscos bivalvos marinos del orden Ostreoida, conocidos popularmente como ostras. En Rada Tilly se pueden encontrar en las laderas de los cerros, pero el nombre que da identidad a la Galería, no solo tiene esa razón geológica.

"Cuando pensé el nombre de la galería también lo vinculé con una obra de José Luis Tuñón que se llama Migrantes", cuenta Mariano y asegura: "Para mí José es un referente del arte contemporáneo en Patagonia".

"Creo que la primer muestra que organizamos en Rada Tilly en 1998 fue de una obra de él. Se hizo en la Escuela 718. Ese fue el primer contacto que tuve con José. Lo conocí y al día de hoy es uno de los mejores artistas que tenemos en Patagonia", indica.

Además de encabezar el proyecto Ostrea, Mariano trabaja en el Centro Cultural de Rada Tilly junto a Irina, curando y montando obras de artistas locales y regionales. El año pasado - por la pandemia del Covid-19 - publicaron en Diario Crónica, 30 Fotogramas, una producción de artistas, propuestas, obras, reflexiones, intercambios y diálogos vinculados a la fotografía y la producción de imágenes en Patagonia.

30 Fotogramas es una plataforma para reflexionar sobre la producción de imágenes en la Patagonia. El acceso masivo a las cámaras y la obsesión por el registro atraviesan la sociedad con una conducta fotográfica que modifica la percepción de sí, el modo de construir identidad, los modos de vincularse y de estar.

PRESENTACIÓN EN EL MICA Y PROYECTOS

Este año Ostrea participará del Mercado de Industrias Culturales de Argentina (MICA) que se realizará en el Centro Cultural Kirchner del 19 al 21 de mayo.

"Vamos a ir a presentar la galería y tratar de generar vínculos para que el proyecto crezca. Si bien todavía no hay un horizonte para armar algún espacio físico de la galería van surgiendo contactos y apoyos para que volvamos a tener un espacio en Rada Tilly", cuenta Mariano.

El MICA es un mercado que se plantea como el centro de un sistema de políticas públicas creado para la formación y la vinculación de productores, empresas y profesionales de las industrias culturales a nivel nacional e internacional. A través de los años se consolidó como la plataforma pública modelo, replicada por muchos países, para la comercialización de bienes culturales y el fortalecimiento de los sectores. En los MICA se desarrollan conferencias, talleres, rondas de negocios, rondas de vínculos, feria de emprendedores y muestras en vivo de música, artes escénicas, audiovisual y más.

"La idea es mostrar artistas de acá y presentar la galería. Por ahora se van a hacer rondas de vínculos y contactos y de acuerdo al perfil que uno tenga te asignan reuniones con diferentes personas o instituciones del arte".

"Mi objetivo es que con Ostrea se pueda conformar una asociación o una fundación, algo en lo que podamos ser varios trabajando y que crezca, que podamos traer gente y trabajar juntos. Por ahora no encontré a la gente que me siga, pero sigo muy activo, de hecho ahora conformamos un grupo de gestores culturales que se llama Cuero".

Cuero es otro proyecto que surgió durante la pandemia. Se trata de un espacio autoconvocado, de encuentro entre gestores independientes de toda la Patagonia. Es un espacio de amistad, de sostén, de vinculación, de colaboración y de comunicación.

Finalmente Mariano comenta que junto a Irina están trabajando en una publicación que se llama Voy a escribir sobre una pared que recupera textos de obras de arte en Patagonia que no fueron muy difundidas.