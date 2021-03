BUENOS AIRES (ADNSUR) El periodista Oscar González Oro anunció este jueves sorpresivamente su retiro de la radio, que desde hace décadas lo tiene como uno de los líderes indiscutidos.

Así lo dijo en la tarde, a sus oyentes de su programa "La vida misma", que se emite en Radio Rivadavia.

“Me llegó la jubilación, estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios. No de Radio Rivadavia, a la que amo, y por todo lo que hicieron por mí”, dijo.

La despedida de González Oro de la radio.

“Hasta acá llegué, tengo un cansancio moral por ver a mi país así, físico porque estoy viviendo mis 70 años, la mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 años de mis hijos”, completó al dar algunos de los motivos que llevaron a su decisión.

“Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, sanos. Yo me lo perdí y no lo quiero perder más”, lamentó

“La radio no termina conmigo. Me costó mucho esfuerzo y al final lo decidí ayer a la 1 am, hasta acá llegué. No lo tomen como que renuncio a este espacio maravilloso. Me llegó la jubilación”, agregó, en momentos en los que directamente se quebró.

También recordó los años de éxitos en Radio 10, donde en solo 8 meses de programa logró convertirse en líder, y saludó y agradeció a los responsables y autoridades de todos los ciclos que condujo.