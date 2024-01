Orgullo chubutense: Este sábado se presentará Yoel Hernández, el único artista patagónico en Cosquín

Yoel Hernández, es oriundo de El Maitén y mañana sábado 27, se presentará en la octava luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Luego de su participación en la Fiesta Nacional de la Esquila en Río Mayo y tras ser nombrado padrino de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, en El Hoyo, el artista chubutense se transformará en el único artista patagónico que se cantará en la capital del folklore.

QUIÉN ES YOEL HERNÁNDEZ

Inició su camino en la música a los 8 años, participó en Certámenes de Canta Niños que se realizaban en la zona, como así también en los Certámenes Evita Culturales. Lleva consigo el sueño de Escribir en letra mayúscula y permanente en nuestro rico cancionero popular los ritmos ancestrales de la Patagonia, pocos conocidos y difundidos en el país.

Loncomeos, Kaanis, Chorrilleras, Maiteneras poco a poco fluyeron en canciones de su propia autoría, continuando con el legado, la lucha cultural y legendaria de grandes poetas del sur argentino. Su talento y le permitió componer numerosas canciones a las costumbres, los paisajes, y por sobre todo a la gente.

Hernández se presentó la primera vez en Cosquín en 2017 y cantó cinco veces en total con su banda. “Yo quería llegar al escenario mayor de Cosquín y probé por primera vez en 2011. Tenía 18 años y un mánager, entre comillas, me dijo que por 2000 pesos me iba a hacer girar por todas las peñas y me iba a conseguir un departamento cerca de la plaza Próspero Molina. Al tipo no lo vi nunca más en mi vida y caímos a Cosquín con mis músicos con cero pesos en el bolsillo y sin tener dónde dormir”, comenzó en diálogo con ADNSUR , hace unos meses atrás.

"No nos quedó otra que empezar a cantar en la calle y con eso nos alcanzaba para alquilar el patio de una señora y dormir en una carpa prestada. Cantamos por moneda, billete, hasta que el séptimo, octavo día dije, ‘ya está, hasta acá llegamos’. Nos fuimos y ese día me juré que la próxima vez que vaya a Cosquín iba a ir directamente al escenario mayor, y en 2016 gané el Premio Revelación por espectáculo callejero, subí al escenario a recibir el premio y me dio el derecho de subir en 2017 al escenario mayor. Por la ovación de la gente salimos revelación y subimos al escenario por cinco años consecutivos”, remarcó con orgullo.

Yoel tomó impulso gracias a su enorme experiencia que le abrió puertas. Tocó en Córdoba, Catamarca, Tecnópolis, la Rural de Palermo, la Feria Internacional de Turismo y soñaba con volver al escenario mayor de Cosquín, algo que finalmente se cumplió.

Yoel escribió una canción a la bandera que se entona en diferentes escuelas de la provincia, pero aún le queda conquistar Comodoro Rivadavia, una ciudad donde muchos no lo conocen aún a pesar de que ha tocado en varias oportunidades.

Por supuesto, eso también forma parte de sus deseos, porque como él dice, lo que hace en sus canciones es mostrar el amor que tiene por Chubut, la tierra donde comenzó su historia y que muestra al mundo a través de sus letras.

Octava Luna - sábado 27 de enero