Este miércoles, Camilú, la cantante nacida en la ciudad de Puerto Madryn, firmó con una reconocida discográfica argentina.

La artista chubutense, lo anunció a través de sus redes sociales.

“Ahora soy parte de Sony Music Argentina. Estos momentos me emocionan hasta las lágrimas porque las canciones en mi vida siempre representaron todo. Mi lugar para expresarme, para crecer, para conocerme y para mostrarme al mundo con todas las emociones que me habitan. Me hace muy feliz que sean ellas las que lleven por nuevos caminos y desafíos”, expresó Camilú en su cuenta de Instagram.

“Estoy segura desde mi corazón, que esta nueva etapa será floreciente”, añadió.

QUIÉN ES CAMILÚ

Camila Noelia Ibañez, nació el 3 de octubre de 1997 en la ciudad de Puerto Madryn. La joven comenzó componiendo canciones desde los 14 años y subiendo covers de sus canciones favoritas a YouTube.

Asimismo, un día se decidió y envió sus trabajos por Instagram a productores de la escena musical, a quienes cautivó. De esta manera comenzó a hacer viajes a Buenos Aires y a Miami, donde fue definiendo su estilo.

De esta manera, comenzó a acoplarse a la escena musical con el lanzamiento de su EP, “Tiempo de Espera”.

Luego, se contacto con los productores Nico Cotton, Juan Blas Caballero, Sebastián Bazán, Pedro Pasquale y Lucas Biren, para crear su primer disco de estudio, llamado “Camilú” y lanzado en el año 2021. Al año siguiente, publicó su segundo disco, titulado “Que me duela”.

Tras su éxito arrasador, su nombre trascendió las fronteras, donde participó del Festival de Viña del Mar 2023. Asimismo, estuvo presente en el Lollapalooza y también cantó en los premios Gardel.

Además, el pasado 22 de mayo de 2023, presentó junto a Nahuel Pennisi, la canción titulada "Una lágrima y un beso”, disponible en todas las plataformas de streaming.