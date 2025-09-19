Este viernes por la mañana, Thiago Agustín Medina se encuentra en plena intervención quirúrgica en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en la localidad bonaerense de Moreno, luego del grave accidente que sufrió el pasado viernes al chocar con su moto.

El parte médico difundido este 19 de septiembre informó que el paciente se mantiene estable y destacó que pudieron avanzar a esta etapa debido a que no presentó fiebre, un factor que complicaría el estado post-trauma.

El hospital comunicó que la cirugía, destinada a reparar la “parrilla costal”, es de carácter prolongado y que se espera que dure varias horas. El objetivo principal de la intervención es sanar el daño severo causado por el impacto, ya que Thiago sufrió fracturas en casi todas sus costillas, generando la afectación de órganos internos. Como consecuencia, los médicos tuvieron que extirparle el bazo, órgano fundamental para la respuesta inmunológica, debido a que resultó comprometido tras el traumatismo.

El parte médico oficial señaló: “El paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma ya evolución correspondiente”. La próxima actualización sobre el estado de salud de Thiago está programada para las 18 horas de este viernes, momento en el que se espera un diagnóstico más completo sobre su evolución después de la intervención.

A UNA SEMANA DEL IMPACTANTE ACCIDENTE DE THIAGO MEDINA

El accidente ocurrió el viernes pasado cuando Thiago Medina sufrió un fuerte golpe tras colisionar con su motocicleta contra un auto. La fuerza del impacto provocó fracturas múltiples en las costillas y daños internos graves, situación que requirió su internación inmediata y preparación para cirugías complejas.

Los médicos indicaron que la recuperación será prolongada debido a la complejidad de las lesiones. Las fracturas costales múltiples afectan la estructura ósea torácica, lo que no solo causa un intenso dolor sino también limita la ventilación adecuada, aumentando el riesgo de complicaciones pulmonares.

Al haber tenido que extirparle el bazo, el influencer enfrenta además un desafío inmunológico, dado que este órgano cumple un rol importante en la filtración de bacterias y manejo de infecciones. Por eso, su seguimiento médico será estricto y las medidas para evitar infecciones serán prioridad.

APOYO FAMILIAR Y CADENA DE ORACIÓN EN TODO EL PAÍS

La familia de Thiago se encuentra devastada ante la delicada situación que atraviesa y ha recurrido a redes sociales para pedir apoyo y acompañamiento. Su hermana melliza compartió públicamente una oración que rápidamente fue adoptada por seguidores en Instagram y otras plataformas, fortaleciendo la cadena de oración por su recuperación.

En uno de los mensajes difundidos, se rezó: “Dios misericordioso, te pido con todo mi corazón por Thiago Agustín Medina, quien ha sufrido un grave accidente. Tú conoces su dolor, su lucha y fragilidad en este momento. Coloca tus manos sanadoras sobre su cuerpo y su alma. Guía a los médicos, fortalece a su familia y dale paz a su corazón. Si es tu voluntad, dale la oportunidad de recuperarse y vivir con plenitud y propósito. Confío en tu infinita bondad y en tu poder sanador. Amén”.

La repercusión del pedido de oración fue inmediata. Personas cercanas, amigos y seguidores del influencer expresaron su preocupación y solidaridad, multiplicando llamados al apoyo espiritual mientras sigue en estado crítico.