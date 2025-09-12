(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En las últimas horas, las redes sociales y los medios de espectáculos argentinos se vieron sacudidos por un video que muestra a Evangelina Anderson, modelo y figura pública, paseando y demostrando afecto con un futbolista.

Este hecho ocurre en medio de intensos rumores que vinculaban a Anderson con Leandro Paredes, mediocampista estelar de la Selección Argentina y Boca Juniors, situación que generó un fuerte revuelo con repercusiones que van desde opiniones picantes de figuras de la farándula hasta desmentidos oficiales.

SE FILTRÓ UN VIDEO DE EVANGELINA ANDERSON CON UN FUTBOLISTA

El video fue emitido este jueves por la noche en el programa LAM (América TV), donde el panelista Pepe Ochoa presentó con detalle las imágenes, describiendo la escena con énfasis: "Hoy nos llegó un video con una historia de la señorita Evangelina Anderson".