BUENOS AIRES (ADNSUR) - Nicole Neumann indignada apuntó contra la Justicia por el caso de un hombre que golpeó brutalmente al encargado del edificio donde vive: "Todo es lesiones leves"

"Eso es lo que está escrito, pero hemos charlado con una mujer golpeada, internada en el hospital, que no podía valerse por sí misma, y también lo habían caratulado como "lesiones leves", indicó molesta Nicole durante la emisión de este martes de Nosotros a la mañana.

"Porque esto que dice Nicole es muy comparable con los casos de violencia de género, muy comparable", dijo Sandra Borghi, otra de las panelistas del programa

"Por eso, me llama la atención porque todo es lesiones leves y el pibe sigue suelto hasta que mató", se indignó Nicole.

"Este punto me parece que multiplica en cientos de casos, miles de casos que se sienten reflejados en esto que estamos viendo, porque la instancia policial avanza pero cuando llega la instancia judicial pasa esto, se considera lesiones leves y no llega la orden de allanamiento. Entonces, suponete que una persona tiene un arma en la casa, si no llega la orden de allanamiento que dice andá y corroborá que el arma está adentro, no va a pasar nunca", explicó Borghi al respecto.