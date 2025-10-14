Luego de varias semanas de especulaciones y publicaciones en redes sociales, Nicolás Vázquez oficializó su relación con la actriz Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky.

En una entrevista con Infama, el actor se refirió con sinceridad al comienzo del romance y al momento personal que vive tras su separación de Gimena Accardi, con quien compartió 18 años de pareja.

“Está todo muy claro (con Dai Fernández). Es algo que no tiene títulos esto. Es algo de días”, dijo Vázquez frente a las cámaras, confirmando así que la relación recién comienza. Lejos de ocultarse, el actor eligió hablar en primera persona y poner fin a las especulaciones.

Tienen una larga relación juntos: “Fuimos compañeros, después pasamos a amigos, mejores amigos, y nos apoyamos mucho en el último tiempo. Ahora nos estamos conociendo desde otro lugar”.

¿Se olvidó de Gimena Accardi? Nicolás Vázquez rompió el silencio y habló de los rumores de nuevo romance

La relación entre ambos habría nacido durante los ensayos y funciones de Rocky, el musical, donde Fernández interpreta a Adrian, la pareja del personaje principal que encarna Vázquez.

El exprotagonista de Una semana nada más aclaró también su situación sentimental: “Estoy divorciado, solo. Cualquier circunstancia en la que me encuentre yo o Gimena, no tenemos por qué dar explicaciones. Los dos estamos solos”, ratificó, en alusión a su expareja, Gimena Accardi, con quien mantuvo una relación de casi 18 años.

Aunque se muestra feliz y tranquilo, Vázquez insistió en que prefiere no poner etiquetas a su vínculo con Dai. “No hay títulos. Nos estamos conociendo, y eso está bien”, aseguró.