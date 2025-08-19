El actor Nicolás Vázquez habló por primera vez, luego de que su pareja, Gimena Accardi, confesara públicamente que le fue infiel. “Ella sentía que necesitaba aclarar algunas cosas. La quiero acompañar, desde el lugar que puedo hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante, somos familia”, contó el protagonista de la obra de teatro Rocky, este miércoles por la tarde.

Vázquez confesó que se sentía muy avergonzado ante la situación de tener que brindar detalles sobre la separación, aunque aclaró que entendía la necesidad que sintió su ex de responder ante las versiones que se habían publicado en las últimas horas sobre la existencia de una infidelidad.

“No voy a entrar en detalles. Lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solamente lo que pasó ella hoy a la mañana son de cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue tan linda, 18 años de muchas cosas. No éramos la pareja perfecta que todos pensaban. Nos pasaban las mismas cosas y siempre las hemos enfrentado y superado con amor”, explicó el actor.

El ex protagonista de Tootsie, otro éxito teatral, afirmó que la pareja afrontó una larga crisis antes de decidir separarse. “Veníamos mal hace mucho tiempo, peleándola. Esto nos hace ver que deberíamos haber tomado la decisión antes”, sostuvo.

Por último, se refirió a su reacción al enterarse de lo que había ocurrido. “Al principio me enojé, pero nadie está exento de que la suceda. Como le dije a ella, eso no la define. Me parece una mujer con unos ovarios increíbles, que nunca me hubiera gustado verla como la vio hoy. Vamos a ser familia siempre. Como personas nos vamos a amar siempre”, concluyó.

LA “CONFESIÓN” DE ACCARDI

En un momento de dolor y reflexión profunda, Gimena Accardi se abrió completamente al aire del programa Sería Increíble, conducido por Olga, y confirmó este martes por la mañana lo que hasta entonces era solo un rumor que rondaba en el medio artístico: una infidelidad que precipitaría la ruptura definitiva con Nicolás Vázquez, su pareja durante 18 años.

“Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida”, expresó la actriz con visible angustia. “Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar.” Con estas palabras, Gimena reconoció el peso emocional que le provoca haberse equivocado en una relación tan significativa.

Sobre el vínculo extramarital, Accardi explicó con claridad y sinceridad que no se trata de alguien del ambiente artístico ni conocido públicamente. “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, no lo van a encontrar nunca. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció,” relató con firmeza.

Para la actriz, fue una “idiotez de la cual estoy arrepentida” y se hizo responsable plenamente del error, remarcando que “soy humana y cometo errores como cualquiera puede cometer en una relación de 18 años.”

Gimena profundizó en cómo fue la comunicación con Nicolás después de que él descubriera la verdad. “En la pareja soy la responsable de haberme mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó. Me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’,” señaló.