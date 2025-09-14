Nicki Nicole se transformó en protagonista de memes por una lesión de Lamine Yamal cerca de la zona íntima

Una noticia médica del FC Barcelona sobre el joven prodigio Lamine Yamal desató una inesperada catarata de memes y comentarios en redes sociales, vinculando su "molestias en el pubis" con su reciente relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

El comunicado oficial del club informó que el jugador presenta una dolencia que le impide entrenar y jugar, lo que provocó una reacción humorística entre los usuarios de Twitter.

Apenas el Barcelona publicó el parte médico, las redes estallaron con mensajes ingeniosos y bromas que apuntaban directamente a la vida personal del futbolista.

Aseguran que una figura de la Selección Argentina sería el tercero en discordia entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Frases como "La Nicki lo dejó seco" o "Se la pasa de perlas con mi amorcito Nicki Nicole. Por eso sos mi ídolo Lamine" se multiplicaron rápidamente, convirtiendo la lesión en un fenómeno viral.

Los usuarios no tardaron en tomar con humor la situación, creando diversas teorías y chistes sobre la causa de las molestias de Yamal.

Más allá de la preocupación por su estado físico, la comunidad online se volcó a la creatividad.

Entre los comentarios más destacados se leen expresiones como "Molestias en el pubis ??? Menudo princeso", o especulaciones como "ufff ya le pegaron el chancro" y "¿Porque le mienten al aficionado?? Eso se llama RESACA..". Incluso hubo quienes atribuyeron directamente la culpa a la cantante: "Esto es culpa de nicki nicole".

