Lo que podría haber sido una jornada de festejo para Nazarena Velez se convirtió en un calvario el pasado martes, luego de que tras su vuelta a la televisión y el festejo con sus nuevos compañeros diera positivo en un control de alcoholemia.

Todo ocurrió tras la cena que compartió con el nuevo panel de LAM, programa que conduce Ángel de Brito y en el que participan Yaninna Latorre, Pía Shaw, Andrea Taboada, Ana Rosenfeld y Estefanía Berardi, cuando ante el regreso a su casa fue detenida en un control policial.

“Terminamos nuestro primer programa de LAM y la primera cena que hicimos. Yo me tomé una copa de vino y tengo que reconocer mi error, me acaba de parar la policía y me secuestraron el auto”, contó Nazarena respecto al hecho que tuvo lugar cuando viajaba en compañía de Rosenfeld.

Quedó inaugurada la muestra fotográfica de las 10 mujeres que marcaron la historia en Comodoro

Y sumó: “Decí que estoy con una abogada increíble, pero no nos queda otra, Ana”.

Horas después, pasada la situación, grabó un video en el que le contaba a su hija Bárbara lo ocurrido. “Escuchame, ´qué pensás que me paró la cana y me sacó el coso porque me tomé la copa de vino ayer?”, le preguntó.

“Me parece muy bien. Antes que nada la copa de vino, después el auto, el registro, lo que sea...pero primero la copa de vino es necesaria”, bromeó la joven.

“Me sacaron el auto, pero yo bien calladita la boca porque la cag..., entonces no digo nada”, reconoció sin embargo la mediática previo a continuar bromeando sobre el tema en las historias de su cuenta de Instagram.