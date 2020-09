BUENOS AIRES (ADNSUR) - Luego de la polémica por la relación entre Ivana Nadal y su ex, Bruno Siri, Nati Jota intenta dar vuelta la página y apostar por encontrar nuevamente el amor.

Sin embargo, un comentario de un seguidor en sus redes la retrotrajo al pasado y la obligó a volver sobre el tema.

"Creo que me gusta alguien igual tranqui que ya la cagué", posteó Nati en su cuenta de Twitter.

"Te cagaron con tu amiga jajaja, cornuda", le contestó un usuario, burlándose de aquella situación que le tocó vivir a la instagramer

“No me cagaron y no era mi amiga. Pero qué choto tenes que ser para comentar algo así, tantas ganas de herir, por qué? No es justo. No lo entiendo tampoco.. https://t.co/VOPkVDeL6a”— NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ on Twitter Link NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ on Twitter

"No me cagaron y no era mi amiga. Pero qué choto tenes que ser para comentar algo así, tantas ganas de herir, ¿por qué? No es justo. No lo entiendo tampoco", remató Nati.

"Si te hiere es porque hay algo de verdad", agregó otro usuario.

“@Katmandoo10 No me hiere. Cero. Me han dicho de todo y tuve q ver cosas x todos lados. Me curtí, sin querer. Pero me sigue sorprendiendo la intención tan de verga que puede tener alguien.”— NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ on Twitter Link NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ on Twitter

"No me hiere. Cero. Me han dicho de todo y tuve que ver cosas por todos lados. Me curtí, sin querer. Pero me sigue sorprendiendo la intención tan de verga que puede tener alguien", cerró Nati al respecto.

Contra los haters

Nati Jota se caracteriza por ser una de las influencers que más habla sobre los sentimientos y los vínculos amorosos. En ese sentido, siempre se trató de mostrar lo más natural posible abriendo su corazón para hablar sobre difíciles momentos de su vida. En las últimas horas, publicó una serie de imágenes poco usual para la red social Instagram en la que se la ve llorando y los comentarios no tardaron en aparecer en las redes sociales.

"Sótano nunca, siempre terraza (pero cuando pinta sótano, se manda foto a las pibas. Confirmen que no soy la única). PD las fotos son viejas pues ahora estoy en modo terraza", escribió a través de su Instagram.