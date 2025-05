En las últimas horas, Natalia Oreiro fue tendencia en redes sociales por una actitud que generó polémica. La actriz se encontraba paseando junto a su pareja, Ricardo Mollo, y su hijo en una feria de San Telmo, cuando fueron abordados por fans, sin embargo tuvo una acción que generó cuestionamientos entre los usuarios.

En las imágenes grabadas por turistas, se observa cómo la actriz rechazó una foto con una fan, lo que generó diversas opiniones en redes sociales. Sin embargo, ante la repercusión que generó el recorte difundido en internet, la propia actriz grabó un video para dar a conocer los contundentes motivos detrás de su decisión.

De esta manera, Oreiro explicó el contexto del momento. “No pensaba pasar por acá a aclarar nada, porque me parecía que no era necesario, pero parece que sí. No me gusta la polémica, entonces prefiero contar el contexto.”, comenzó diciendo.

La actriz defendió su derecho a poner límites, incluso cuando se trata de situaciones con fans: “Me parece súper importante tener la libertad de decir lo que uno quiere hacer. Decir que no, no está mal. Y no estar disponible para el deseo del otro no es problema de uno.”

Oreiro explicó que el episodio ocurrió durante un paseo familiar un domingo, y que ya se habían sacado muchas fotos ese día. Sin embargo, una situación la incomodó especialmente: “De repente una persona empieza a grabarme muy de cerca, sin pedirme permiso, y yo estaba con mi hijo al lado”, aclaró.

Visiblemente molesta por el hecho, la actriz contó que la situación le resultó incómoda, sobre todo por la exposición de su hijo: “No me gusta que lo filmen o que suban fotos de él a las redes. Es menor de edad y, aparte, no elige esto.”

Además, explicó que desde que es madre, su prioridad es el bienestar de su hijo. “Incluso me da miedo perderlo en la vía pública. Lamento que no se haya entendido”, señaló.

“Cuando estoy con mi hijo, no me gusta que me invadan. Me parece súper importante que se respete eso. Les mando un beso grande y les deseo amor”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR