El pasado lunes por la noche, Jenifer Lauría anunció su separación de Giuliano "Nano" Vaschetto, a través de sus redes sociales. Esta noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la pareja había iniciado su romance dentro de Gran Hermano y parecía estar en una etapa estable de su relación.

La modelo fue la primera en dar a conocer la noticia de su separación. En un comunicado sincero publicado en sus historias de Instagram, expresó que su relación con Nano había llegado a su fin. Aseguró que la decisión de separarse fue tomada por Nano, quien decidió "tomar otro camino". A pesar de la dificultad inicial, Jenifer manifestó que entiende que así tenía que ser y que valora los momentos hermosos que compartieron.

"Ya no estamos juntos. Él decidió tomar otro camino, y aunque fue difícil al principio, entiendo que así tenía que ser. Lo que compartimos fue genuino. Vivimos momentos hermosos que siempre voy a valorar. Fue una etapa linda que llegó a su fin, y me quedo con lo bueno que nos dejó".

Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano, confirmó su noviazgo con José Alperovich

La secretaria “camionera” también destacó que no ve la separación como un fracaso, sino como una parte necesaria de su camino. Reconoció que el adiós fue doloroso, pero que las separaciones son inevitables y necesarias para seguir adelante.

"Me quedo con lo bueno que nos dejó. No lo veo como un fracaso, sino como una parte del camino que cumplió su propósito en nuestras vidas. Reconozco que no fue fácil, que el adiós llegó de maneras que no esperaba, pero hoy me doy cuenta de que las separaciones, aunque duelan, también son necesarias".

Gran Hermano 2025: Jenifer Lauría anunció el final de su relación con Giuliano Vaschetto

Sobre el final, dejó en claro que pretende tomar mucha más autoestima en este momento de su vida, tan revolucionado emocionalmente tras convertirse en mediática. "Hoy me elijo, me abrazo y sigo adelante, agradecida por lo vivido, pero también lista para lo que viene. Gracias por el respeto y por acompañarme siempre con tanto cariño", cerró.

NANO HABLÓ SOBRE SU SEPARACIÓN DE JENIFER LAURÍA

Nano Vaschetto rompió su silencio posteriormente, expresando agradecimiento por cada minuto compartido con Jenifer tanto dentro como fuera de Gran Hermano. Criticó las historias inventadas sobre su separación y destacó que su prioridad es su hijo, Tonni, a quien considera su principal responsabilidad.

"Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Como toda separación es difícil. No puedo hacer nada más que agradecer por cada minuto compartido con Jeni tanto dentro como fuera de la casa".

Dos participantes de Gran Hermano se pelearon violentamente por cigarrillos: "Sos una embustera..."

Nano también mencionó que la distancia y la necesidad de estar cerca de su hijo y familiares fueron factores importantes en su decisión. Aseguró que no hubo nada malo entre ellos y que ahora son personas libres para buscar su propio destino amoroso.

"Hay muchas historias que se inventan tanto de uno como de otro. Nunca faltan los oportunistas. Esto empezó hace una semana, cuando me fui de Buenos Aires y me alejé un poco también".

Nano expresó que le tiene "mucho respeto" tanto a Jenifer como a su familia y que ahora son "personas libres" que pueden buscar su destino amoroso.

Morena Rial estaría en pareja con un ex Gran Hermano: los filmaron juntos en un boliche

"Nada malo pasó. Para mí estaba siendo muy difícil vivir lejos de mi hijo, de mis afectos, volviendo poco tiempo a mi ciudad. Simplemente invertí el orden de prioridades. El tiempo siempre acomoda las cosas en su lugar. Para mí, Tonni está en el puesto 1, 2 y 3 y hoy es la única persona a la que me debo incondicionalmente", reflexionó.

También les pidió perdón a los programas y a los medios que lo llamaron, pero aclaró que no va a responder durante algunos días. "¡Semanita de detox! La semana que viene vuelvo", cerró.