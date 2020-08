CAPITAL FEDERAL - La periodista Nancy Pazos anunció que dio positivo de coronavirus. La periodista explicó en sus redes sociales que junto a su familia está aislada desde hace varios días por haber tenido contacto con un caso confirmado de Covid-19.

"Mis hijos y yo somos #COVID19 positivo. Estamos en cuarentena desde el jueves pasado en que alguien cercano se enfermó. Y ayer nos confirmaron la presunción. Algunos con hisopado positivo y otros no (el falso negativo posible) pero con síntomas leves. Sin fiebre y algo de tos", expresó en Twitter.

"La situación en casa es compleja porque convivimos con una abuela de 74 con demencia senil a quien intentaremos preservar, como hasta ahora (ella aún no presenta síntomas ni fue hisopada) lo más posible", explicó la conductora.

Nancy explicó que se contagió de una colaboradora: "Me contagió una colaboradora personal. Ella dio positiva el domingo pasado. Y yo me aislé el jueves cuando dio positivo su esposo a quien yo no había visto nunca".

Este jueves la periodista había compartido un video de su hijo menor realizándose el hisopado, que finalmente trajo malas noticias.