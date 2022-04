La actriz y sobrina política del expresidente Mauricio Macri Nai Awada aseguró que quería irse de Argentina al considerar que "así no se puede vivir" y desató una catarata de cuestionamientos y apoyos en las redes sociales que la obligaron a hacer aclaraciones.

Ando con muchas ganas de irme a vivir a Uruguay. Siento que no se puede vivir más así y no quiero criar a mis hijos así . Me duele el alma pero me quiero ir del país", escribió.

Tras recibir duras críticas por este mensaje en las redes, la hija del actor Alejandro Awada redobló la apuesta:

“No se gasten bardeando, porque básicamente me hacen más fuerte. ¡Siento que sentir tanto odio, los va a hacer reventar como sapos bebés! ¡Tengan más sexo y menos odio! ¡Los quiero! La Nai Awada meamorchhh”, insistió.

Y finalmente, les dedicó un último mensaje, ante una nota periodística sobre el tema:

"Siempre sacando de contexto : amo mi país que quede muy claro y siempre lo digo simplemente soy joven y pienso en ser madre y no alcanza la plata para nada y tengo MIEDO de salir sin mi novio por capital porque hay muchísima inseguridad y es TERRIBLE ser mina en argentina", aclaró.

