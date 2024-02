Este jueves por la noche, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se metió en el conflicto entre Lali Espósito y el presidente Javier Milei, remarcando que hay asuntos más importantes que resolver.

“Las peleas inconducentes, en un momento en que la Argentina necesita firmeza, coraje y liderazgo para unir a los argentinos”, cuestionó Torres en diálogo con A24.

Posteriormente, destacó que "los enemigos son el narcotráfico y la corrupción, esas son las castas con las que hay que pelearse con nombre y apellido”. Y añadió, en la misma línea: “Lali Espósito es una laburante, genera trabajo y paga más impuestos que los alcahuetes con CUIL virgen que aplauden al Gobierno”.

Nacho Torres apuntó contra Milei: "Tiene que hacer autocritica, busca enemigos ficticios en los aliados"

“No hay que pelearse con la buena gente, no hay que pelearse entre estados provinciales y nacionales, es una locura. En mi provincia tuvimos un incendio que todavía, tenemos más de 8 mil hectáreas y la provincia no le preguntó a Nación, ‘¿Esto me corresponde pagar?’”, manifestó.

Luego remarcó que Chubut utilizó más de 700 millones de pesos para apagar un incendio de jurisdicción nacional en el Parque Los Alerces. “Estamos yendo a fondo para buscar a los responsables después de tantos años de impunidad. Sabes lo importante que es que un presidente levante el teléfono y diga 'Gobernador, ¿necesita algo?'. Se está prendiendo fuego el Parque”, indicó y cerró diciendo que tardará 150 años en recuperar el lugar.