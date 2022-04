Nacho Mena pisó varios escenarios del mundo y volvió a Comodoro para "hacer base" y aportar a la escena musical local

Nacho Mena nació en Comodoro Rivadavia y desde los 16 decidió salir a recorrer el mundo para formarse y perfeccionarse en lo que es su mayor pasión, la música.

Regresó a la capital petrolera en noviembre del 2021, aunque su vuelta estaba prevista para el mes de febrero, pero producto de los cambios e inconvenientes pandémicos en los vuelos, arribó luego de nueve meses de espera.

Previo a su retorno, terminó su Master en Italia, una especialización de violonchelo y canto, en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma. En el transcurso de dicha carrera, una de la profesoras, de una materia llamada "música de cámara", lo tomó como asistente. Así empezó a trabajar en el Conservatorio, como adjunto de cátedra. "Fue una experiencia muy bella", valoró el artista.

Durante los años de pandemia, Nacho trabajó llevando la sangre argenta con el tango, tocando en la calle. Venía haciendo giras con Anna Oxa, una famosa cantante de Italia, con quien se presentó ante miles de personas en diferentes escenarios de Italia y Europa. En compañía siempre de su violonchelo, a quien halagó de principio a fin. "Se adapta a todo, me da la posibilidad de acompañarme. y poder cantar", destacó.

SU VIDA ACTUAL

En el último tiempo, si bien el músico recibió nuevamente una invitación para que integre la gira de la cantante italiana, Mena indicó "yo estoy con la cabeza acá, tengo ganas de tener mi lugar, mi base acá. No tengo problema de volver a viajar y hacer gira, y estudiar un poco también, pero ahora tengo mi casita acá en el Mirador de Rada Tilly", relató.

Se lo escucha muy contento y entusiasmado. Y repasa sus últimos meses todavía obnubilado. "De Roma a Rada Tilly sin escalas. No me arrepiento de nada, yo estoy girando desde los 16 años, viví en Dinamarca, en Estados Unidos, en un barco, en Buenos Aires, Italia, Francia, y estoy en un momento en el que quiero sentar cabeza, y poder volver a mi tierra, a los pagos. Uno anda pero me formé, hice toda mi escuela acá, y empecé con la música, es un poco volver a la fuente y poder traer un poco de todo lo que he andado al público comodorense que siempre recibe supér bien todo", expresó Mena.

Conformó un trío de tango que ahora se ha vuelto "un cuarteto", se llama "Sur Tango Trío", y está integrado por Nicolás Ávila, Betty Toledo y Alejandra de Los Santos. El domingo pasado hicieron una presentación en Rada Tilly y "se llenó por completo. Tuvieron que agregar más sillas, la gente de pie", comentó notablemente feliz el intérprete.

"En Comodoro se puede hacer música de calidad, que tiene trabajo, estudio, onda, que es ligera y divertida. Creo todo el tiempo que hay que innovarse y todo requiere estudio y muchísimo trabajo. Además, soy muy partidario de poder generar el "wow" en la gente. Cada vez más tener que sacudirla con cosas, porque creo que ya está todo tan visto, y es todo tan fácil de acceder a la información, y las personas son tan difíciles de movilizar después de estar tan estimulada por los medios y las redes. Yo termino tocando, cantando, bailando".

Por otra parte, también se encuentra trabajando con el Ballet del Camaruco. "Lo multidisciplinario, lo performático, es fundamental. La gente no se banca mucho un concierto de músicos sentados tocando. Es un desafío para nosotros los artistas poder sostener la atención. Nos regalan su tiempo, sus ganas de querer estar, de pasarla bien y conmoverse", explicó.

LA RECEPCIÓN DEL PÚBLICO COMODORENSE

"La Municipalidad de Comodoro y Rada Tilly me han dado lugar siempre a todo lo que propongo. Tengo que agradecer muchísimo. Me han dado un espacio único".

En ese sentido, el artista comentó con mucha alegría que el público "lo ha abrazado" de una manera que le dan todavía "más ganas de quedarse, de seguir generando propuestas. Es tan cálido el público comodorense", valoró.

Actualmente se encuentra también dando clases en el estudio de música y danza "Marejada, Usina de artistas" en Rada Tilly, junto a su hermana Silvina Mena.

"Necesitábamos tener un lugar donde enseñar música de manera profesional, integradora, inteligente y organizada. Pudiendo dar un poco todo lo que uno ha estudiado. Y llevando a mis alumnos a que vivan la experiencia de los escenarios. Hay que poder formar gente, hacer semillero. Tengo la suerte de que mis viejos me han podido llevar a que me formen de chico en música", destacó Mena.

PRÓXIMAS FECHAS

Nacho trabaja mucho en los bares de Comodoro. Todos los jueves encabeza el "Talent Show" en La Patagónica. "La gente se sube conmigo a cantar, a hacer el ridículo, hacemos dos voces, arreglos, bailamos, perreamos, es bárbaro. Me han dado un espacio fantástico", enfatizó.

"Cada concierto y cada presentación es un mundo distinto". Su interés también radica en poder traer un costado de lo académico, "como Vivaldi, y ahí pegadito 'Los Charros'", indicó, y agregó que "a la gente le tenés que darle algo con lo que ha divertido y la ha pasado bien".

Este viernes, en Pulse Bar (Av. Cap. Fragata Moyano 1319) en Rada Tilly, a partir de las 21 horas, se presentará con Karina Sovier, en una Gala Lírica de Rock. Las entradas se pueden adquirir por medio de www.pulsecantobar.website

"Es una amiga, colega y cantante lírica del carajo. Muy suelta y copada con la idea de poder mezclar los géneros", comentó.

Además, el sábado estará presentándose en "El Quincho", también en Rada Tilly. Un lugar donde "se come muy bien, y ha sido premiado por competencias de asados". Se encuentra ubicado detrás del Hipódromo.