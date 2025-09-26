Música celta en Rada Tilly este fin de semana con entrada libre y gratuita

Desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rada Tilly invitan a la comunidad a disfrutar de una velada especial con Finn Música Irlandesa, banda que traerá al escenario local los sonidos y tradiciones de Irlanda. La cita es el sábado 27 de septiembre a las 21 horas en el Centro Cultural Rada Tilly, con entrada libre y gratuita.

El grupo, dedicado a la música tradicional de Irlanda —conocida popularmente como “música celta”—, está integrado por Pamela Schweblin (gaita irlandesa y whistles), Alfredo Fariña (violín y banjo) y Sergio González (bouzouki, flauta y guitarra).

En esta ocasión, contarán con la participación especial del músico y docente de Nueva York James Kivlen, quien se suma a la gira compartiendo escenario junto al trío patagónico.

Más que un género musical, la música celta es considerada una forma viva de transmitir la historia, la identidad y la resistencia del pueblo irlandés. En sus melodías laten temas universales como el exilio, la hambruna, la guerra, el amor, la danza y la vida cotidiana, atravesando generaciones y fronteras.

El concierto promete transportar al público a través de paisajes sonoros ancestrales, interpretados con instrumentos auténticos y la fuerza expresiva de músicos con destacada trayectoria en escenarios nacionales e internacionales. Una oportunidad única para dejarse llevar por la energía y la emoción de la tradición celta en el corazón de Rada Tilly.

Con información de la Municipalidad de Rada Tilly, redactada y editada por un periodista de ADNSUR