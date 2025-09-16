Robert Redford, una de las leyendas más grandes del cine estadounidense, murió a los 89 años, según confirmó el diario The New York Times.

El medio informó que el actor falleció en su casa ubicada en la zona montañosa de Provo, Utah, en la mañana de este martes, mientras dormía, según indicó Cindi Berger, directora ejecutiva de Rogers & Cowan PMK. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas de su muerte.

Redford nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, y se consolidó como uno de los galanes más emblemáticos de Hollywood durante finales de la década de 1960 y los años 70. Su talento y carisma lo hicieron protagonista de la llamada “era dorada” del cine estadounidense, junto a figuras como Paul Newman, con quien compartió varias películas exitosas.

No era Paredes: se filtró un video íntimo de Evangelina Anderson con un conocido futbolista

A lo largo de su extensa carrera, Robert Redford protagonizó títulos icónicos que marcaron generaciones y récords de taquilla. Entre ellos se destacan:

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), que consolidó su estatus de estrella internacional.

El golpe (1973), un éxito de crítica y taquilla que sigue siendo un clásico del cine de atracos.

El gran Gatsby (1974), donde dio vida a uno de los personajes más emblemáticos de la literatura adaptada al cine.

Los tres días del Cóndor (1975), thriller de espionaje que mostró su versatilidad actoral.

Todos los hombres del presidente (1976), película que narró el caso Watergate y se convirtió en un hito del cine político.

Más allá de su carrera como actor, Redford se convirtió en un referente crítico de la industria cinematográfica y de cómo Hollywood manejaba la producción y distribución de películas. Con esa visión, fundó en 1981 el Festival de Sundance, que con el tiempo se transformó en uno de los festivales de cine independiente más importantes del mundo, impulsando a cientos de cineastas y producciones innovadoras.

Evangelina Anderson habría iniciado un romance con un jugador “casado” de la selección y estalló el escándalo

En los últimos años, Redford se retiró de la actuación por decisión personal, dejando un legado imborrable que no solo incluye su labor frente a la cámara, sino también su influencia en el cine independiente y la cultura cinematográfica global.

Su fallecimiento marca el fin de una era dorada del cine estadounidense y deja un vacío difícil de llenar en Hollywood.