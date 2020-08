BUENOS AIRES (ADNSUR) - Cristian Castro tuvo una relación ausente y conflictiva con su padre, Manuel "El loco" Valdés a los 89 años después de batallar contra un cáncer cerebral. "El Loco" era un reconocido comediante mexicano y protagonizó en más de 70 películas, y programas de televisión. Verónica Castro lo despidió a través de las redes sociales.

Cristian Castro conoció a su padre a los 30 años. Si bien su padre lo reconoció, nunca pudieron tener un vínculo ya que Verónica Castro lo crió a su hijo como madre soltera. "Yo sabía que era un comediante. Me daba pena, tal vez miedo, conocerlo. Me representaba algo muy importante porque él era muy querido. Por eso me daba un poco de miedo. Me di cuenta que lo necesitaba, que necesitaba un apoyo. Encontrarme conmigo mismo a través de él. Que me dijera que canción le gusta, que color le gusta, que es lo que hace en la mañana. Tenía muchas curiosidad de saber quién era yo a través de él". Pese a que Valdés nunca intentó acercarse a su hijo, Cristian lo perdonó.

Murió Manuel 'El Loco' Valdés a los 89 años

Manuel es uno de los referentes de la comedia en México. Participó en cerca de 70 películas, seis telenovelas, seis obras de teatro, algunos programas de televisión y proyectos de doblaje.

Siempre será recordado por su incursión en los programas El show del “Loco” Valdés o Variedades de mediodía y media noche, en teatro con El tenorio cómico; en la televisión en Entre el amor y el odio o Atrévete a soñar; y en el cine con Calabacitas tiernas, Club de señoritas, Lo que le pasó a Sansón, Viaje a la luna, Los tres mosqueteros y medio, El fantasma de la opereta, Dos tontos y un loco, Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, Dos tipas de cuidado y La Leyenda de la Nahuala.

Formó parte de una familia artística muy importante en el país. Era hermano de los también comediantes Germán “Tin Tan” Valdés, Ramón Valdés, también conocido como Don Ramón, y Antonio “El ratón” Valdés y padre del cantante Cristian Castro y el actor Marcos Valdés.

En varias oportunidades, Verónica reconoció que Valdés fue el gran amor de su vida. A través de las redes sociales, lo despidió con afecto "QEPD Manu", expresó junto a una oración de San Agustín.