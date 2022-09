Este jueves falleció Lucas de Azevedo, el primer baterista de la banda de rock uruguaya La Vela Puerca.

Por medio de la cuenta oficial de la banda, sus excompañeros de grupo confirmaron su triste partida después de luchar contra una hostil enfermedad desde que era chico.

“Después de una larga pelea, se nos fue Lucas de Azevedo. Nos queda el dolor por esta pérdida, pero también, el recuerdo de su sonrisa inigualable que despertaba su amor por la música. Deskarado, De Bichos y Flores, A Contraluz. Ahí te escuchamos. Buena gira, hermano”, escribieron en una publicación de Instagram junto con una foto retro del grupo, cuando aun era parte de la formación.

El músico formó parte de La Vela Puerca desde los inicios de la banda hasta el año 2004, cuando se abrió. Llegó a grabar los cuatro discos de estudio que están mencionados en el posteo. Y volvió a tocar con ellos en el 2016, en los festejos del 20º aniversario del grupo.

Hace unos años y en diálogo con el diario uruguayo El País, recordó su paso por la banda de rock: “Cuando el primer disco salió al aire, explotó. Pasé de no ser nadie a ser el baterista de La Vela y que me señalaran en la calle. Nadie me quita lo bailado. Fue absolutamente fabuloso, lo más cerca que estuve de vivir algo como lo que vivieron mis ídolo, que son los Beatles”, contó De Azevedo. En aquella charla, destacó: “Sigo siendo un Vela Puerca. Lo voy a ser toda mi vida”.

A Lucas le habían diagnosticado un tumor cerebral cuando era chico, hecho que en el 2004 lo alejó de la música y momento en el que tomó la decisión de dejar la banda que lideran Sebastián Teysera y Sebastián Cebreiro para ocuparse de su salud. Después, debió ser operado en varias oportunidades.

El mes pasado en Uruguay el grupo había hecho justamente un show a beneficio para poder ayudarlo, ya que su situación se había agravado. En ese momento, sus compañeros le agradecieron al público el haber agotado las entradas para el recital del 2 de agosto, organizado en la Sala del Museo del Carnaval, en Montevideo.