El mundo del periodismo y de la cultura urbana atraviesa horas de conmoción tras conocerse el fallecimiento de Juan Ortelli, periodista, editor y referente del freestyle, quien murió a los 43 años este fin de semana. La noticia fue confirmada por su colega y amigo Pablo Plotkin, quien le dedicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram.

“Además de ser el gran narrador del rap de competición y su diáspora musical, Juan Ortelli fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas. Vino de la nada, sin contactos ni circuitos de pertenencia, y antes de los treinta llegó a dirigir la Rolling Stone”, escribió Plotkin el lunes por la mañana.

Ortelli fue director de la reconocida revista Rolling Stone Argentina entre 2013 y 2018, y también colaboró en numerosas ocasiones con el diario La Nación. En el universo del rap se convirtió en una figura clave: fue jurado de El Quinto Escalón, del BDLG en varias ediciones y este año debutó como juez en la Freestyle Master Series (FMS) Argentina. Además, acompañó el crecimiento de las batallas de freestyle en ciudades como Necochea.

Plotkin agregó sobre su amigo: “Tenía un amor reverencial por la marca y por la historia del periodismo gráfico. Era un cultor romántico del mito de la prensa escrita, uno de los últimos de esa especie. El mundo muchas veces le quedaba incómodo. Dejaba todo en el trabajo, esperaba lo mismo del resto y sufría horrores y se enojaba cuando las cosas no eran como pretendía”.

En los últimos años, alejado de las redacciones tradicionales, Ortelli participó activamente en la transición de las competencias improvisadas a las batallas escritas, teniendo a la Liga Bazooka como emblema. Durante ese período, trabajó durante años en un libro monumental sobre la historia del rap en español, “una verdadera biblia del movimiento”.

Sobre su trabajo periodístico en el rap, Plotkin recordó: “En esa época escribía notas llenas de datos, emoción y movimiento, desprolijas y vitales, como si tradujera el carrete de diapositivas que le pasaba a toda velocidad por la ventana del Sarmiento. Su primera gran crónica para Rolling Stone, publicada en 2004, contó el surgimiento de las batallas de rap callejeras antes de la Red Bull, del Halabalusa, del Quinto Escalón y de todo. Algo de ese flow latía en su escritura, pero sería injusto recordarlo solo por su cualidad de difusor y analista del género urbano”.

Ortelli también es autor de “Réplica”, un libro que repasa la historia de las batallas de freestyle en español y cuya publicación está prevista para finales de este año, dejando una obra que refleja su amor y compromiso con la cultura urbana.

La partida de Juan Ortelli deja un vacío profundo en el periodismo cultural y en la comunidad del rap, pero su legado perdurará a través de su trabajo y su pasión, que marcaron un antes y un después en la narrativa del freestyle y la historia del rap en español.