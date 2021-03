BUENOS AIRES (ADNSUR) - A los 50 años falleció este lunes el escritor Carlos Busqued, autor de obras como Bajo este sol tremendo y Magnetizado. Sus allegados confirmaron que fue consecuencia de un accidente doméstico.

Busqued nació en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco en 1970, se hizo conocido por una breve pero sólida producción que arrancó con Bajo este sol tremendo –llevada al cine por el realizador argentino Adrián Caetano– y diez años después volvió al ruedo con Magnetizado, que recorre a través de entrevistas la personalidad de un asesino serial que en setiembre de 1982 tuvo en vilo a los taxistas de Buenos Aires y saltó a los titulares de las páginas policiales.

La confirmación de su muerte llegó de parte de allegados al escritor. Según publica Clarín, Busqued fue encontrado sin vida, desvanecido en un pasillo de su casa, sin signos de violencia, a pasos de una escalera donde solía hacer ejercicio físico. En la investigación, interviene la comisaría 3. Se esperan los resultados de la autopsia.

Pasadas las 19 horas , la noticia comenzó a circular en las redes sociales, principalmente en Twitter, la red en donde el propio Busqued se expresaba con mensajes ácidos e irónicos, muchas veces polémicos, sobre la actualidad argentina y mundial. Uno de sus últimos mensajes, de este lunes a la mañana, se reía del buque encallado en el Canal de Suez. Escritores y lectores lamentaron su muerte.

Con apenas dos novelas, Busqued dejó su marca en la literatura nacional. Magnetizado (2018) es un libro de no ficción, sobre Ricardo Melogno, el hombre que en 1982 mató a cuatro taxistas en Buenos Aires, sin que mediara un motivo claro. Melogno pasó desde entonces su vida en cárceles de todo tipo, desde celdas relativamente confortables a terribles juntaderos de criminales. Hace un par de años, salió del olvido: Busqued lo contactó y juntos empezaron a armar un libro. Apoyado sobre 90 horas de conversación grabada, el texto se puede leer como una historia de vida y como un viaje al fondo de la mente de un hombre que mató sin saber por qué.

En 2008, había publicado Bajo este sol tremendo, sobre la vida de un hombre desahuciado que mira tele y fuma porro hasta que se entera de que su madre y hermano fueron asesinados a escopetazos. Cuando viaja a Lapachito, el pueblo de su familia, para hacerse cargo de los cuerpos, empieza otro derrotero que involucra a un militar retirado y otros personajes a la deriva.

Esto decía Busqued a propósito de la publicación de Magnetizado: "Fue muy raro para mí todo lo que pasó con Bajo este sol tremendo. Yo nunca hice nada bien. Mi apellido lo tengo asociado a que me caguen a pedos. Y que de pronto mucha gente me diga 'estuvo re bueno lo que hiciste, escribite otra', fue complicado. Además no tenía nada para decir. Soy un lector de mierda: soy muy vago y me molesta mucho que el escritor no se haya tomado el trabajo correspondiente. Cuando escribís tenés que estar seguro de que el resultado final, aunque no sea brillante, aporte algo. Que el libro sea honesto y justifique su existencia. Hasta que no pueda sacar algo así, ¿para qué voy a publicar?".

Busqued produjo los programas de radio Vidas Ejemplares, El otoño en Pekín y Prisionero del Planeta Infierno. Colaboró en la revista El Ojo con Dientes.