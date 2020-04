MUNDO (ADNSUR) - La muerte de Gene Deitch conmocionó al mundo entero en medio de la crisis sanitaria que se vive. El dibujante de Popeye y Tom & Jerry, animador, ganador de un Oscar y realizador de cine murió a los 95 años. La noticia se conoció el viernes cuando fue encontrado sin vida en su departamento en Praga, República Checa. Todavía no se conocen más detalles de las causas del deceso del célebre ilustrador nacido en Chicago, Estados Unidos, en 1924, informó Página 12.

Deitch dirigió 13 episodios de Tom y Jerry para MGM, un producto sobre el cual confesó haber tenido dudas porque creía que los personajes eran "innecesariamente violentos". También colaboró para algunos capítulos de Popeye. Desde 1968 hasta su retiro en 2008, Deitch fue director principal de animación de Weston Woods Studios (con sede en Connecticut, Estados Unidos).

En 1960, ganó un premio de la Academia por su corto animado Munro y fue nominado para ese mismo premio en dos oportunidades, posteriormente por Nudnik y How to Avoid Friendship. Como escritor Deitch capturó la vida en la Checoslovaquia comunista y más tarde en la República Checa en sus memorias Por el amor de Praga. Su cortometraje The Giants de 1969 fue prohibido en Checoslovaquia debido a las críticas percibidas de la invasión soviética de 1968.