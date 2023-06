Murió "Unabomber", el terrorista, matemático y filósofo que aterrorizó a EE.UU durante décadas

Ted Kaczynski, más conocido como “Unabomber”, fue encontrado muerto este sábado en su celda de la cárcel de Carolina del Norte, donde había sido trasladado en el año 2021 por problemas de salud, informó la cadena NBC News.

Fue un terrorista, matemático, filósofo y neoludita estadounidense conocido por enviar “cartas bomba” motivado por su análisis crítico de la sociedad contemporánea, en el cual hacía un especial énfasis en las consecuencias perjudiciales que trajo consigo el desarrollo tecnológico de las sociedades humanas posterior a la Revolución industrial.

Kaczynski reflejó sus análisis y reflexiones antitecnológicas en un extenso manifiesto bautizado como La sociedad industrial y su futuro, conocido también por los medios de comunicación de la época como El Manifiesto del Unabomber. Dicho manifiesto fue firmado con el seudónimo de "Freedom Club" o F.C.

Nació en Chicago, en el estado de Illinois, y desde una temprana edad demostró excelentes capacidades académicas. Kaczynski se graduó en la Universidad de Harvard y obtuvo un doctorado (PhD) en matemáticas por la Universidad de Míchigan.

Se convirtió en assistant professor (equivalente a profesor ayudante doctor) en la Universidad de California, Berkeley, a la edad de 25 años, pero dimitió dos años más tarde.

En 1971 se mudó a una cabaña sin luz ni agua corriente en las remotas tierras de Lincoln, Montana, donde empezó a aprender técnicas de supervivencia y a intentar ser autosuficiente. De 1978 a 1995, Kaczynski envió 16 bombas a objetivos entre los que había universidades y aerolíneas, acabó con la vida de 3 personas e hirió a otras 23.

Kaczynski envió una carta al diario The New York Times el 24 de abril de 1995 y prometió "cesar el terrorismo" si este diario o el The Washington Post publicaban su manifiesto.

El Unabomber fue el objetivo de una de las investigaciones más costosas de la historia del FBI. Antes de conocer la identidad de Kaczynski, el FBI usaba el sobrenombre de "Unabomber", que proviene de "University and Airline Bomber" (bombardero de Universidades y Aerolíneas), para referirse al caso, lo que dio lugar más tarde a que los medios de comunicación se refirieran a él como el Unabomber. A

A pesar de los esfuerzos del FBI, la investigación no dio el resultado que se esperaba. Fue en realidad el hermano de Kaczynski, David Kaczynski, el que reconoció el estilo de escritura e ideas expresadas en el manifiesto y se lo hizo saber al FBI. Para evitar la pena de muerte, Kaczynski consiguió realizar un trato con la fiscalía, por el que se declaraba culpable y era condenado a ocho sentencias consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.