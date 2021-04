BUENOS AIRES (ADNSUR) - El abogado Matías Morla, socio y amigo de Diego Maradona, habló públicamente después de meses tras ser criticado por su rol alrededor del astro, de quien aseguró que estaba "peleado a muerte" con sus hijas Dalma y Giannina.

Así trascendió en un anticipo de la entrevista que saldrá al aire el próximo lunes en la pantalla de América TV, en el nuevo programa de Jorge Rial, quien vuelve a conducir tras desvincularse de Intrusos.

El programa se llama TV Nostra y tanto Rial como el canal vienen realizando misteriosos anticipos sobre su contenido.

Pero en las últimas horas, y luego que Rial anticipara que su primer entrevistado era Morla, se conoció parte del contenido.

JORGE RIAL on Twitter

"¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”, le dijo Morla a Rial sobre las hijas de Maradona, con quienes está fuertemente peleado.

En el cierre del adelanto, Morla dijo además: “Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición”.