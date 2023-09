Moria Casán y Lali Espósito cruzaron feo a Shakira: "No le creo..."

Moria Casán y Lali Espósito apuntaron contra Shakira a través de una declaración entre ellas en un podcast de la jurado del Bailando 2023 en Spotify. Ambas vienen de lanzar una canción juntas y en esta oportunidad no le dejaron pasar una a la colombiana.

En un breve audio, ambas artistas argentinas reprocharon uno de los últimos lanzamientos de la ex mujer de Gerard Piqué junto a Bizarrap por el contenido de sus letras, en donde muchos la tildaron de “despechada", como también otros le dieron el visto bueno a todo lo que dijo en tan pocos minutos.

“Las mujeres lloramos y facturamos, creo que no es una cosa o la otra”, comenzó diciendo Lali en una charla con la One que terminó desatando un escándalo. En esa línea, Moria aprovechó para comentar que ”Shakira ya me resulta densa”.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Fue así que la cantante continuó: “basta ya del llanto. Entiendo que no querés más a Piqué. Ya entendimos”, dijo Espósito muy contundente. De esta forma, la diva que actualmente es jurado del Bailando 2023 añadió, buscando desmentir la realidad de la pareja. “¿Qué no va a querer a Piqué? Está muerta con Piqué”, lanzó.

“Que se deje de joder con Piqué y que lo suelte. Está bien que le resulte con Bizarrap, lo de facturar y que las mujeres no lloran y facturan y el movimiento de caderas, pero ya me tiene los huevos al plato”, descargó nuevamente la One, un poco cansada de la situación entre el ex defensor y la colombiana.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Finalizando con el audio de la polémica, Moria fue aun más fuerte con sus palabras. “Y no le creo nada. Lógico que le creés esta facturación, más vale, es mega millonaria. Pero me parece que está mendigando”, finalizó.

Después de viralizarse la conversación entre ambas, Lali utilizó su cuenta de X para afirmar que no estaban hablando mal de Shakira, sino que se trataba de una charla relajada. “Pero ¡¿miren si voy a bardear a una de mis idolas máximas?! Keeeee. No sean sonsos amores. Hay que reírse un poco. Besitos”, concluyó.

Un trapero se llevará $48 millones por un show en la Patagonia: cobra el doble que Abel Pintos, Diego Torres y La Konga

La breve conversación se viralizó con rapidez y desde el entorno de la diva y la cantante argentina cuestionaron sus dichos. Gran parte de los comentarios apuntaron a “no meterse” en algo ajeno, como también otros salieron a apoyar a ambas por su punto de vista.