Moria Casán salió a respaldar a Jey Mammon en su regreso a la televisión: "Están esperando que se mate"

Moria Casán inauguró recientemente su streaming y durante una entrevista, fue consultada sobre la posible vuelta de Jey Mammon a la televisión.

En sus declaraciones, la reconocida artista expresó que “no cree en la cancelación” y manifestó que “no tendría inconvenientes en tenerlo como invitado en su ciclo”.

“Primero que no creo en la cancelación, y después hay una cosa perversa que siento en todos ustedes, más allá de la creencia o la no creencia a Jey, que es que están esperando a que se mate”, exclamó la ‘One’ respaldando a su colega.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Contundente como siempre, Moria añadió: “creo que hay una inducción terrible para que ese chico se quite la vida”.

La diva expresó que no solo lo hace el público de la televisión, sino la sociedad en general. “Por parte del todo el mundo, es como que gozan hasta que... nunca vi nada igual. Me impresiona y me da como un temor, que digo ‘¿qué es esto?’”, indicó.

Por otro lado, habló de la presentación de su streaming, sistema muy utilizado por diferentes figuras reconocidas. “Es un día especial para mí. Picnic extraterrestre es un nuevo canal de streaming que apunta a todo lo que es entretenimiento, cultura, arte, cine... Voy a estar sola, pero también va a haber gente acompañándome y dos invitados”, anunció.