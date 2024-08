Moria Casán rechazó volver a trabajar con Marcelo Tinelli y fue contundente: "me parece que ya fue"

Moria Casán continúa su carrera en el mundo del streaming con su proyecto "Madre Nodriza" y afirmó no tener intenciones de colaborar nuevamente con Marcelo Tinelli en la televisión.

La "One" quien fue conocida por su participación como jurado en los certámenes conducidos por el "Cabezón", tomó la determinación no participar en futuros formatos como "Bailando por un sueño" y "Cantando por un sueño".

"¿Si vuelvo a la tele? No, ¿por qué?", contestó Moria muy tajante al ser consultada por su reaparición mientras dialogaba con el canal América. "Me llamó el Chato y le agradecí muchísimo, pero jurado de nada nunca más, por el momento", sentenció.

Detallando su decisión, la diva opinó: "me parece que ya fue. Las peleas mías, lo que yo armé, el estilo de show que yo tengo... Fijate todos los memes que hay en Tik Tok siguen trabajando con mis peleas", señaló.

Siendo tajante, sostuvo que un hipotético regreso resultaría ser algo negativo de cara a lo que sigue en su carrera como profesional. "No me divierte, no conozco a mucha gente. No quiero se más jurado de nada, me devalúa", lanzó.

"Primero que no tengo la ilusión de volver. Estoy feliz con lo que hago, que es mi streaming, 'Brujas' y me vida, que me voy contratada por Dante Guebel a Los Ángeles y es posible que una gente de China me contrate holísticamente por lo que soy yo, a mi edad, porque no pueden creer esta atemporalidad", finalizó la One con su carisma de siempre.