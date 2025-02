Moria Casán rechazó la invitación a la mesa de Mirtha Legrand con una dura frase: "No soy tu..."

Moria Casán rechazó la invitación a la mesa de Mirtha Legrand con una fuerte frase y hasta se animó a hacerle una sugerencia irónica con tal de no persentarse.

La ‘One’ comentó que “me invitaron (al programa), pero dije que no”. En ese sentido, respondió de forma irónica justificando su ausencia: “porque estoy a dieta y no tengo ganas de compartir”.

“Vienen y graban a las 11 de la mañana. Me invitó Juana Viale porque dice que la divierto, pero contratate un payaso, bolu…, para que te divierta”, descargó. Y como si no fuera poco, siguió con su descargo: “a esa hora no tengo hambre, ni ganas de escuchar huevadas. Ya he ido muchas veces a lo de la Legrand, ¿Qué vamos a hacer? Siempre lo mismo, no”.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Días atrás, se conoció una fuerte frase de la ‘Chiqui’ en claro enojo por la ausencia de sus programas en la edición de verano: “No sé por qué mier… no se hacen los almuerzos desde Mar del Plata", había exclamado. Al respecto, Moria opinó: “Me parece que -en ese momento- fue un acting para hacerse la que está dolida. El ‘carajo mierda’ de Tinayre, se lo creo. Pero, todo lo que haga para cámara, todos hacemos un poco de acting”.

Por último, cerró: “consiguió lo que quería, es una actriz, siempre va a meter un acting para afirmar ideas”.