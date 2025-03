Morena Rial se "bautizó" en la religión umbanda y se filtraron imágenes del momento de “iniciación”. En este marco, la influencer salió a defender su decisión a través de un posteo en su cuenta oficial de redes sociales.

En el programa LAM (América), conducido por Ángel de Brito, se mostró un fragmento de la ceremonia que generó un gran revuelo. En el video se observa a varias personas en una habitación pequeña y en malas condiciones, mientras un animal, aparentemente un chivo, es agarrado por las patas y lanzado con fuerza sobre una mesa.

En tanto, el hombre que ofició la ceremonia también habló con el programa y explicó: “Morena se acercó por un conocido. Para bautizarse hay que ser consciente de lo que uno está haciendo… En mi casa lo que hago está bien, pero para otros quizás esté mal. El bautismo es la iniciación”, expresó.

Por su parte, este hecho desató un intercambio de opiniones entre las panelistas de LAM. Ximena Capristo pidió respeto por las creencias de la joven, mientras que Matilda Blanca calificó la escena de "horror" y Yanina Latorre coincidió en que el sacrificio del animal fue un exceso.

QUÉ DIJO MORENA RIAL

A través de sus redes sociales, la mediática expresó su malestar por el juicio público sobre sus creencias y lanzó una advertencia.

“Nuestra Constitución Nacional protege la libertad de credo. No entiendo a los periodistas que me juzgan por mis creencias religiosas. Lo único que voy a decir es que, en caso de continuar este accionar discriminatorio, voy a iniciar acciones legales. Alejandro Cipolla ya está al tanto de que no voy a tolerar que se burlen de mis creencias, ni que se vulnere la intimidad religiosa que solicito en este acto y que la ley protege”, concluyó.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR