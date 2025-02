Morena Rial rompió el silencio tras salir de la cárcel, acusada de robar una casa: "Fueron días.."

Morena Rial volvió a la televisión luego de haber estado detenida en la causa donde se la acusa de ser parte de una banda responsable de un robo en una casa de Buenos Aires. En una entrevista con Carmen Barbieri en el programa Mañanísima (eltrece), la mediática compartió su experiencia y aseguró que los diez días que pasó en prisión fueron muy difíciles. "Fueron días complicados", confesó.

Durante su tiempo en la cárcel, Morena estuvo sin acceso a su teléfono, lo que hizo aún más dura la experiencia. "Fue realmente duro", afirmó. A pesar de todo, destacó el trato que recibió de los policías en la comisaría donde estuvo alojada casi dos semanas. "Estaba completamente sola", añadió.

Un aspecto importante para ella en esos días fue la oportunidad de mejorar su relación con su familia, especialmente con su padre, Jorge Rial, y su hermana, Rocío. Carmen Barbieri le preguntó: "¿Esperabas que tu papá se comportara tan bien?". Morena respondió que sí lo esperaba en cuanto a sus hijos, pero se sorprendió de que su padre fuera a visitarla a la comisaría.

Tras salir de la cárcel, Morena Rial fijó una impactante cifra como influencer: "Pide más de..."

Actualmente, Morena vive con su hermana Rocío, quien le expresó que había cometido un gran error. "Me dijo que fui una bol... por lo que pasó", reveló Morena sobre la conversación que tuvo con su hermana al recibir su libertad.

Respecto a las personas con las que estuvo involucrada en el caso del robo, Morena prefirió no profundizar demasiado. "Hace muchos años que estoy en este ambiente. Viajo a Córdoba desde que me peleé con mi papá, creo que por rebeldía, más que por otra cosa. No considero que sea un mal ambiente, son personas también", explicó.

"Días difíciles": Morena Rial confesó cómo vivió su detención y en qué quedó su relación con su papá

Carmen Barbieri mencionó la palabra "marginales", a lo que Morena respondió: "Los de mi causa no, pero tuvimos varios problemas". Cuando la conductora le preguntó si sentía que la habían fallado, Morena respondió: "No, pero cuando yo caí y ellos comenzaron a huir o amenazar, eso no está bien. Tengo un bebé muy chiquito".

Por último, Morena comentó que aún tiene mucho por resolver con su papá. "Hablan conmigo todos los días por Amadeo. Supongo que mi papá me quiere. Sé que ha sufrido mucho. Hasta que no sanemos al 100% nuestra relación, no volverá a ser igual. Dentro de todo, estamos bien. Estuvo allí cuando más lo necesité", concluyó.